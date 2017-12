Les pirogues de la plage Hokulea doivent être déclarées

Le service des Parcs et Jardins et de la Propreté informe les usagers de la plage Hokulea du parc Paofai "Tahua autonomie" que la première tranche relative aux travaux de plantations et pose de supports de va’a est achevée (partie Est).



Toute personne possédant une pirogue au sein du parc doit se faire connaitre auprès du gestionnaire du parc Paofai, Michel Arakino (fare d’accueil ouvert de 6 heures à 14 heures, téléphone 87 75 26 56), afin de permettre l’enregistrement officiel des demandes d’occupation temporaire et ainsi faciliter l’installation progressive des va’a sur les supports présents.



Au regard de la capacité limitée du site, seuls les usagers réguliers pourront bénéficier d’une place attribuée. Aucune pirogue abandonnée, démontée ou simplement stockée ne saurait être tolérée.



Le service des Parcs et Jardins et de la Propreté remercie par avance les personnes possédant une pirogue de leur compréhension à cet égard et ce dans l’intérêt général.