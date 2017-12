Le service des passeports et cartes d'identité en panne à Faa'a FAA'A, 5 décembre 2017 - Le maire Oscar Manutahi Temaru, et son conseil municipal informe sa population que les demandes et les remises des passeports et cartes d’identité sont momentanément suspendues pour cause de panne de la station biométrique.



Avis à la population de Faa’a, les agents du service Guichet Unique – Pu Ihira’a Haere mai ra communal, vous informe qu’aucune opération concernant les demandes et remises de passeport ou carte d’identité n’est possible pour cause de panne de la station biométrique. Un technicien du Haut-commissariat interviendra aujourd’hui même pour remédier à ce problème.



Pour toute nouvelle demande ou un renouvellement, la population de Faa’a est invitée à se rapprocher de l’Etat civil à la mairie de Punaauia ou au bureau des passeports et des cartes nationales d’identité au Haut-commissariat à l’avenue Pouvana’a a Oopa à Papeete.



Pour de plus amples informations contacter le service Guichet Unique – Pu Ihira’a Haere mai ra 40 800 960 poste 831.



