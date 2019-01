Le ministre du Logement s’entretient avec Gilbert Tyuienon, ministre des transports calédonien

Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, a reçu, mardi après-midi, Gilbert Tyuienon, maire de Canala et membre du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en charge des transports.

Le sujet des transports domestiques maritimes a particulièrement été au cœur de l’entretien. Les deux ministres ont ainsi échangé sur les modes de gestion des transports de fret maritime en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Gilbert Tyuienon a annoncé la mission prochaine d'une délégation du service des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, afin de jeter les bases

d'un partenariat entre les deux collectivités pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans la conception et l'écriture d'un véritable schéma directeur des transports domestiques, à l';instar de la Polynésie française.