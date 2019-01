Le ministre de la Culture s’entretient avec le Secrétaire permanent pour le Pacifique

Le ministre de la Culture et de l’Environnement, en charge de l’artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, s’est entretenu, mardi après-midi, avec le secrétaire permanent pour le Pacifique, du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Hervé Dejean de la Batie, qui effectue ces jours-ci une première visite en Polynésie française.



Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les enjeux environnementaux et culturels communs entre la France et la Polynésie française. Ont ainsi été abordées les actions locales entreprises en faveur de la protection de l’environnement, telles l’aire marine gérée, ou encore les outils traditionnels polynésiens de gestion des ressources.



Le ministre et le secrétaire permanent pour le Pacifique se sont également accordés sur la richesse des cultures insulaires du Pacifique et notamment à propos de l’intérêt d’agir en faveur de la reconnaissance et de la sauvegarde de la pratique du ‘ori tahiti, pratique ancestrale aujourd’hui répandue à l’international.