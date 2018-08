Le lycée de Faa'a recherche deux engagés civiques lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire " de la Direction Générale de l’Education et des Enseignements.



Cette mission est ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans n’ayant jamais accompli de mission de service civique précédemment. La durée de la mission est de 10 mois à compter du mois de septembre 2018 en formule plein temps (30h/semaine) ou en formule altéernée (21h de mission et 14h de formation).

Votre candidature (CV, lettre de motivation) est à transmettre par courriel à :



Préciser " mission DF ", l’établissement dans lequel vous souhaitez accomplir votre mission, ainsi que la formule qui vous intéresse (à temps plein ou par alternance).



Date limite de candidature : Mercredi 29 août 2018 à 16 heures.



