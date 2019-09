Le giratoire de Heiri en travaux jusqu'à fin octobre

PAPEETE, 10 septembre 2019 - Les travaux de rénovation du giratoire de Heiri débutent lundi prochain et sont prévus jusqu'à la fin octobre.



Le délai d’exécution des travaux de rénovation du giratoire de Heiri est planifié sur un mois et demi, à compter du lundi 16 septembre. Ces travaux seront effectués exclusivement de nuit.



A l’annonce de ces travaux, une attention toute particulière est demandée par le ministère de l’Equipement, aux automobilistes et usagers de la route en raison des modifications de la circulation et de la signalisation provisoire liées à ce chantier.



La rénovation de ce giratoire est lancée dans le prolongement des travaux de réfection d’un tronçon de 430 mètres linéaires de la route de Heiri, initiés mi-juillet dernier.



Le budget prévisionnel de cette autre opération est de 171 millions de Fcfp. Les travaux sont également programmés pour être achevés fin octobre.