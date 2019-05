Le concert de Eono annulé

PAPEETE, le 23 mai 2019 - Le groupe Eono de Mitiana Jourdain a annulé son concert prévu ce jeudi soir, à la Maison de la Culture, suites aux mauvaises conditions météorologiques. La représentation se fera à une date ultérieure.



Ce groupe de six artistes devait se produire, ce jeudi soir, dans le cadre des concerts To’are organisée par La Maison de la culture. Mais, les mauvaises conditions météorologiques ont poussé les organisateurs a annulé cette représentation, et à la repousser à une date ultérieure.



On rappelle que le groupe Eono a vu le jour en juillet 2018, avec Mitiana Jourdain, manager et batteur du groupe. Depuis, ce groupe en a fait du chemin. Il se produira d'ailleurs à Bora Bora, le 15 juin, pour la fête de la musique.