La "Coupe Tahiti Nui" et la "Bike Like a Vahine" ont été annulées PAPEETE, le 10 août 2018 - Ces deux événements étaient programmés pour ce week-end. Dans un communiqué, la fédération tahitienne de cyclisme informe que ces rendez-vous ont été annulés suite aux intempéries.





Dans un communiqué, la Fédération Tahitienne de Cyclisme informe que la 4e Manche de la " COUPE TAHITI NUI " prévue ce samedi 11 Août à Taravao et la 1ère Manche de la " BIKE LIKE A VAHINE " prévue Dimanche 12 Août à Papenoo, sont reportées à des dates ultérieures suite aux intempéries.

