Information pratique: Conditions de rapatriement des élèves de secondaire vers les archipels



Afin d'éviter toutes contraintes de dates de départ à l’occasion des vacances de juillet en raison de la période d’examen (session de rattrapage, correspondant, inscription, etc), il vous est demandé de réserver le départ de votre enfant pour les vacances de juillet en aller simple.



La réservation devra parvenir au plus tard le 30 juin 2018 au bureau des transports scolaires :

- par fax au 40 47 05 24

- par mail auprès de :



La date limite pour rejoindre votre île de résidence est fixée au 31 juillet 2018.



Les élèves qui n’auront pas déposé leur réservation dans les délais impartis, seront rapatriés vers leur île de résidence sur un vol fixé par la DGEE, sans qu’aucune modification ne soit possible.



Pour la rentrée scolaire qui suit, les élèves qui souhaiteraient une prise en charge de leur transport, doivent contacter le pôle des transports scolaires avant mi-juillet au 40.47.05.14 ou 40.47.05.16 dans les cas suivants :

- en cas d’échec et de redoublement pour les élèves des classes terminales BAC et BAC PRO.

- en cas de poursuite des études pour les élèves des classes terminales CAP.



RECOMMANDATION : Choisissez la date de votre vol retour au-delà de la fin de vos épreuves, et des résultats du 2ème groupe pour le BAC (le redoublement ou l’inscription se font après les résultats)

BAC général et technologique : Résultats du 2nd groupe le 11 juillet

BAC professionnel : Résultats du 2nd groupe le 12 juillet





L’Internat sera ouvert jusqu’au 6 juillet 2018.

Veuillez trouver ici un message du Bureau des transports scolaires à l’intention des familles et des élèves inscrits en classe de Première BAC et BAC PRO - Terminale CAP, BAC, BAC PRO.Afin d'éviter toutes contraintes de dates de départ à l’occasion des vacances de juillet en raison de la période d’examen (session de rattrapage, correspondant, inscription, etc), il vous est demandé de réserver le départ de votre enfant pour les vacances de juillet en aller simple.La réservation devra parvenir au plus tard le 30 juin 2018 au bureau des transports scolaires :- par fax au 40 47 05 24- par mail auprès de : maire.guilloux@education.pf ou suzanne.vahaputona@education.pf - ou déposé directement à la DGEE au pôle du transport scolaire à Pirae – Route du Taaone (face à la sortie de l’hôpital de Taaone).La date limite pour rejoindre votre île de résidence est fixée au 31 juillet 2018.Les élèves qui n’auront pas déposé leur réservation dans les délais impartis, seront rapatriés vers leur île de résidence sur un vol fixé par la DGEE, sans qu’aucune modification ne soit possible.Pour la rentrée scolaire qui suit, les élèves qui souhaiteraient une prise en charge de leur transport, doivent contacter le pôle des transports scolaires avant mi-juillet au 40.47.05.14 ou 40.47.05.16 dans les cas suivants :- en cas d’échec et de redoublement pour les élèves des classes terminales BAC et BAC PRO.- en cas de poursuite des études pour les élèves des classes terminales CAP.RECOMMANDATION : Choisissez la date de votre vol retour au-delà de la fin de vos épreuves, et des résultats du 2ème groupe pour le BAC (le redoublement ou l’inscription se font après les résultats)BAC général et technologique : Résultats du 2nd groupe le 11 juilletBAC professionnel : Résultats du 2nd groupe le 12 juilletL’Internat sera ouvert jusqu’au 6 juillet 2018. FLYER_message_rapatiements_juillet_18_Terminales.pdf (214.69 Ko)



Retour à la liste des brèves