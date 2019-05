Fermetures temporaires du site des 3 cascades

Le service du tourisme informe que des travaux d’essais géotechniques liés au projet d’aménagement et de valorisation du site des 3 cascades seront réalisés sur la période allant du 24 mai au 28 juin 2019.

Durant cette intervention, le site sera fermé et interdit au public les 27 et 28 mai, puis les 26, 27 et 28 juin.