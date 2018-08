Emploi secteur marchand : les chiffres sont satisfaisants

PAPEETE, le 10 août 2018 - Dans un communiqué, l'Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) dresse son bilan sur le secteur de l'emploi au fenua, sur le mois de juin. Et selon leurs données, on est sur la bonne voie.



L'institut de la statistique note une hausse de l'indice de l'emploi à 3 %, sur les 12 derniers mois, " alors que la variation moyenne annuelle observée de 2013 à 2017 est de + 1,4 % ", souligne un communiqué.



Dans son bulletin du mois de juin, l'institut dresse un bilan plutôt positif, en titrant : " L’emploi salarié marchand est en hausse ".



Et de poursuivre : " L’emploi progresse fortement dans les autres services. Il est stable dans la construction, l'hôtellerie-restauration et le commerce et diminue dans l'industrie. "