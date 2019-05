Elections européennes : une permanence à la mairie de Pirae samedi 18 mai

Le maire de Pirae informe les électeurs de sa commune que le scrutin pour le renouvellement du Parlement européen se tiendra samedi 25 mai 2019 de 8h00 à 18h00 au bureau de vote sis à l’école Pirae Taaone, 781 Rue du Taaone.

A ce titre, la municipalité informe les administrés que la liste électorale de Pirae est close depuis jeudi 16 mai midi et la refonte n’ayant lieu qu’à partir de ce moment, l’impression des cartes est effectuée ce vendredi 17 mai 2019.



Avant le scrutin de samedi 25 juin, les électeurs peuvent vérifier qu’ils sont bien inscrits sur la liste électorale de Pirae en se rendant en mairie ou en interrogeant leur situation électorale via un formulaire électronique sur le site Service-



Pour faciliter le déroulement des opérations de vote, il est rappelé à la population de se munir de sa carte électorale et d’une pièce avec photo prouvant son identité : carte nationale d’identité, passeport etc…



Retrait des nouvelles cartes électorales :

Une permanence à la mairie de Pirae samedi 18 mai de 8h00 à 16h00 pour retirer sa nouvelle carte électorale.

- En mairie, se présenter au bureau des élections (Etat civil) situé au rez de jardin de l’hôtel de ville à la permanence organisée ce samedi 18 mai 2019 de 8h00 à 16h00 ou lundi 20 et mardi 21 mai 2019 de 7h30 à 16h00.



La distribution des nouvelles cartes électorales reprendra :

- Au secrétariat du bureau de vote de Pirae à l’école Pirae Taaone, samedi 25 mai 2019.

ATTENTION : Les cartes seront remises sur présentation d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité, permis de conduire).

Pour plus d’informations, contactez le Bureau des élections de la mairie de Pirae au 40 50 82 61 ou 40 50 80 80.