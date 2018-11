EDT Engie met en garde contre les "faux releveurs"

PAPEETE, 29 novembre 2018 - EDT Engie invite ses clients à la plus haute vigilance, suite au signalement récent d’une tentative de relève de compteur non conforme aux standards de l'entreprise. "Ne laissez pas n’importe qui pénétrer votre propriété, même lorsque cette personne affirme venir relever votre compteur d’électricité", prévient la société.



EDT Engie rappelle que ses agents en charge de la relève sont identifiables grâce à trois critères :

- Une tenue bleue avec le logo EDT Engie

- Un véhicule aux couleurs d’EDT Engie

- Un passeport professionnel avec photo



"Si quelqu’un se présente à votre domicile au nom d’EDT Engie, n’hésitez pas à constater et exiger la présentation de ces trois éléments. Un véritable agent EDT Engie s’accomplira immédiatement", assure l'entreprise.



En cas de moindre doute, contactez immédiatement EDT ENGIE au 40 86 77 86.