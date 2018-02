Droit des femmes: Appel au rassemblement de Vahine ce vendredi place Vaiete à 10 heures 30

Votre magazine Hine appelle à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, volontaires, à ​se rassembler place Vaite à Papeete ce vendredi à 10h30 pour une photo !

Un acte symbolique pour défendre les droits des femmes, qui sera diffusé dans ​le prochain numéro​ de Hine​

Voyons la vie en rose et portez un tee-shirt, une fleur, un ballon, un chapeau de couleur rose. 💄🌺❤️🎗️💋💋❤️❤️

Toutes ensembles, nous serons plus fortes ! Alors Partagez le post 😘

RDV ce vendredi 10h30 place Vaite.