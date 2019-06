Coupure d'électricité au camp de Arue

Le camp de Arue (caserne lieutenant-colonel Broche) rencontre actuellement des problèmes d'alimentation électrique, sur une boucle haute tension, nécessitant l'emploi de groupes électrogènes.

Ces groupes, dont certains d'appoint et seuls existants, peuvent occasionner des gènes sonores pour les riverains. Ils sont néanmoins essentiels pour assurer la continuité de l'activité opérationnelle des forces armées en Polynésie française.



Le commandement tient a s'excuser pour la gêne occasionnée, indépendante de sa volonté, et assure que tout est mis en oeuvre pour revenir au plus tôt à une situation normale.



Des investigations et des tests sont en cours et se poursuivront tout ce week-end si nécessaire.



La mairie et la police municipale sont informés de cette situation exceptionnelle.