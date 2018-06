Contrôle médical des assurés et professionnels de santé à la CPS Le contrôle médical de la Caisse de Prévoyance Sociale souhaite rappeler à l’ensemble des assurés et des professionnels de santé ses modalités de fonctionnement et d’accueil.



Pour les professionnels de santé et les assurés, à partir de 7h30, sont faits au guichet du contrôle médical :



- l’accueil,

- le dépôt de pièces,

- la prise de rendez vous, auprès d’un praticien conseil ou d’un responsable administratif.



Peuvent être consultés à compter de 8h, du lundi au vendredi :

- Les médecins conseils toute la journée, uniquement sur rendez vous.

- Le pharmacien conseil et le chirurgien dentiste conseil toutes les matinées, avec ou sans rendez vous.

Enfin, à compter du 11 juin 2018, les responsables du service administratif recevront avec ou sans rendez vous, toute la journée, les mardis et jeudis, à partir de 7h30.



