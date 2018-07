Communiqué du collectif contre le projet d’élevage porcin industriel

Suite à la rencontre de vendredi dernier entre des représentants de la SCEA Polycultures, des mairies de Taiarapu Est et Taiarapu Ouest, le collectif opposé au projet d'élevage porcin sur le plateau de Taravao a adressé un communiqué de presse.



Le voici :

"Les représentants de la société SCEA Polycultures et les porte-parole du collectif contre le projet d’installation d’un élevage porcin industriel sur le domaine Hiupe du plateau de Taravao se sont rencontrés à la mairie de Taravao le vendredi 27 juillet 2018 à 10h00.



Ordre du jour annoncé : compléter toutes les informations concernant le projet de construction d’un élevage porcin à Taravao.

Se sont invités à la réunion, le CAPL, le représentant des associations des éleveurs de porcs de Tahiti, le représentant du lycée agricole de Opunohu,Moorea. Les débats ont porté sur les aspects des dernières générations techniques de construction des bâtiments d’élevage porcin. Explications par vidéo projecteur avec débats pendant plus de 2 heures.

L’élevage porcin du lycée agricole de Moorea est prévu pour fournir les truies reproductrices.

Dans sa présentation, Le CAPL (chambre d’agriculture et pêche lagonnaire) explique que sa section CA (chambre d’agriculture) soutient le projet Pig Poly, mais sa section PL (pêche lagonnaire) reste silencieuse, bien que rivières et lagons de la Presqu’île seront gravement impactés par les lisiers en épandage lessivés par les eaux de pluies tropicales.

Le représentant de SCEA Polycultures avance :

- que les habitations actuelles, localisées à 750m du projet ne subiront aucune nuisance de bruit,

- et que les odeurs ne porteront pas à plus de 200m du projet.

- Que des analyses physico-chimiques du lac Mitirapa auront lieu avant la réalisation du projet, ainsi qu’un suivi des taux d’azote et de phosphore, sur plusieurs années.

Les aspects concernant les impacts sociétaux, les impacts environnementaux, les impacts sanitaires, les impacts économiques des propriétaires terriens investissant dans le tourisme de la presqu’île, la souffrance animale ont été peu ou pas abordés du tout. Ces sujets n’intéressent pas le promoteur. Insatisfait par leur exposé et les différentes explications données, le collectif confirme son refus à un tel projet plus dangereux à moyen terme que bénéfique à court terme. La Morale et la sagesse populaire sauront quoi leur répondre.