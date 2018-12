Circulation alternée à Tautira après l'effondrement d'un talus PAPEETE, 3 décembre 2018 - Le ministre de l’Equipement et des Transports terrestres, René Temeharo, informe les usagers de la route qu’une circulation alternée sera mise en place le mercredi 5 décembre, à partir de 7 heures , par la Direction de l’équipement, à Tautira sur la RT3 au PK 16,800 au pied du talus qui s’est effondré dans la commune de Taiarapu-Est.

Dans le cadre de ces mesures de précaution, la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue par la subdivision territoriale de Tahiti (STT) pendant toute la durée nécessaire pour sécuriser le flanc de montagne.

Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire.

Le ministre de l’Equipement remercie les usagers de leur compréhension pour les désagréments occasionnés par ces travaux.



Retour à la liste des brèves