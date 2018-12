Attentats de Strasbourg: les amis de l'Alsace en Polynésie réagissent

La jeune association "Amis de l'Alsace en Polynésie" tient à vous faire part de son immense tristesse et de sa peine, suite au terrible attentat qui a frappé la capitale de Noël, Strasbourg, mardi dans la soirée.

Plusieurs morts et de nombreux blessés sont à déplorer. Nous pensons très fort aux familles des victimes, aux forces de l'ordre en première ligne ainsi qu’à tous les Alsaciens.

Plusieurs de nos membres, qui s'apprêtaient à rejoindre l'Alsace pour les fêtes de fin d'année, maintiennent leur voyage et iront se recueillir sur place.

Merci de vos pensées pour l'Alsace, terre d'accueil et de partage.