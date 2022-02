le Pays aimerait un consulat général américain au fenua

Tahiti, le 13 février 2021 - Le vice-président du Pays, Jean-Christophe Bouissou, a participé à la réunion en visioconférence entre le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et le Forum des îles du Pacifique. L'occasion de réitérer le souhait du Pays que la Polynésie accueille un consulat général américain à Papeete.



En l'absence du président Édouard Fritch, en déplacement au One Ocean Summit, le vice-président Jean-Christophe Bouissou a représenté l'exécutif polynésien vendredi lors d'une rencontre multilatérale par visioconférence entre le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et les dirigeants des pays membres du Forum des îles du Pacifique. Une réunion voulue par les États-Unis pour marquer leur engagement éminemment stratégique dans la région indopacifique. La réunion était destinée, pour les pays membres du Forum, à évoquer les priorités liées au Covid-19, le lutte contre le changement climatique et les catastrophes, la sécurité régionale et la gestion des océans. Sur ce dernier point, un communiqué de la présidence indique que Jean-Christophe Bouissou a mentionné les dernières annonces d'Édouard Fritch au One Ocean Summit vendredi, et précisé que la “priorité” polynésienne était de gérer les “effets sociaux-économiques négatifs engendrés par la pandémie de Covid-19”. Enfin, le vice-président a “réitéré le souhait de voir la Polynésie française accueillir l'ouverture d'un consulat général américain à Papeete pour renforcer les liens et le partenariat avec les États-Unis”.