l'IEOM annonce une nouvelle politique monétaire pour 2019

Marie-Anne Poussin-Delmas, directrice générale de l'institut d'Emission d'Outre-Mer



Pourquoi avoir lancé une étude sur l'économie bleue dans les territoires d'outre-mer ?



L'objet était d'essayer de montrer tout le potentiel marin que nous avons.



L'ensemble des outre-mer c'est 11 millions de kilomètres carrés. C'est la deuxième zone économique exclusive derrière les États-Unis. C'est un atout économique et géopolitique majeur. Nous avons fait faire une étude à chacun de nos bureaux pour savoir quel est le potentiel et ce que l'on voit, c'est que ce potentiel est très peu exploité. Il n'y a que la Polynésie qui ressort de la moyenne des autres géographies. Les activités liées à la mer représentent en Polynésie, 8 % du tissu entrepreneurial, 9,5 % de l'emploi et 8 % des financements bancaires. Tout en étant le premier de la classe, puisque la Polynésie sort de la moyenne des autres outre-mer qui se situe en moyenne autour de 3, 3,5 %, il reste une marge de potentialité qui est énorme.



Les indicateurs de l'Économie bleue sont meilleurs en Polynésie que dans le reste des territoires d'outre-mer, à quoi est-ce dû ?



Le territoire a beaucoup plus misé sur les ressources maritimes. Cela montre aux autres territoires qu'il y a encore des marges développement de ce côté-là. Très clairement, pour la Polynésie, il y a encore de la marge. Quand on parle de 8 % des entreprises et 8,5 % de l'emploi c'est encore très peu. On a un potentiel qui est encore extraordinaire. Le secteur de la pêche est un point fort de la Polynésie avec une pêche industrielle et notamment une pêche thonière très significative. L'aquaculture est développée notamment avec des fermes d'élevage de crevettes qui existent, ainsi que le projet de ferme aquacole à Hao. La perliculture représente aujourd'hui plus de 50 % des exportations de biens de la Polynésie et constitue la deuxième ressource du Pays après le tourisme.





Que manque-t-il pour atteindre ce potentiel ?



Avant de parler de financement, il faut qu'il y ait des projets économiques dans des secteurs porteurs tels que le transport maritime, les activités aéroportuaires.



L'OCDE considère que si l'on regarde le trafic de conteneur d'ici 2035, ce trafic sera multiplié par trois. Il y a des potentialités qui sont énormes, reste à savoir comment l'on se positionne par rapport aux routes maritimes internationales.



Le deuxième sujet c'est la pêche. Tout le monde veut plus de poisson. La Polynésie s'est déjà positionnée pour ce qui concerne la pêche thonière mais il y a des possibilités de développement en ce qui concerne l'aquaculture. C'est important, cela correspond à des demandes qui seront à l'avenir d'autant plus importantes qu'elles le sont actuellement.



L'autre sujet peut être aussi tout ce qui tourne autour de la croisière, tout ce qui tourne autour de la marina, de la plaisance, de la réparation navale. Il y a un gisement important. Le projet de développement d'un village tahitien à l'ouest de Tahiti s'inscrit tout à fait dans ce schéma avec une marina qui sera plus importante qu'elle ne l'est actuellement.





Les pistes de développement que vous citez sont soit en grandes difficultés, soit très contestées par les populations locales, comment convaincre ce sont des investissements durables ?



L'IEOM est un observatoire économique. Notre mission est d'essayer de mettre en lumière des secteurs qui peuvent avoir des potentialités économiques. Il est bien évident que certains développements peuvent avoir une sensibilité environnementale qui est aussi une des dimensions à prendre en compte. Tout cela doit faire l'objet de discussions au niveau des autorités du Pays. Il y a souvent un arbitrage à faire entre une volonté économique, une volonté de développement, une volonté sur le marché du travail et la préservation de l'environnement. Je crois qu'il faut trouver un juste milieu à tout. C'est parfois un chemin difficile, mais le développement économique ne peut pas se faire complètement en toute neutralité environnementale.