

Zorgnotti et Grosgogeat champions du 10 km

Tahiti, le 5 juillet 2026 - La Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF) a organisé samedi soir le Championnat de Polynésie du 10 km au stade la Punaruu et dans la zone industrielle. Benjamin Zorgnotti s’est imposé chez les hommes en 32’ 30’’ et Louise Grosgogeat chez les dames en 37’ 45’’, deux chronos parmi les meilleurs dans l’histoire locale de la distance.



Forte participation samedi soir au stade de la Punaruu à 17 h 30 sur la ligne de départ du 10 km avec 150 engagés dont environ un tiers de féminines, et ce malgré les fortes pluies de l’après-midi qui auraient pu en dissuader beaucoup de participer et la programmation du trail le lendemain à Moorea.



Tous les ténors de la discipline étaient présents à l’exception de Damien Troquenet et Aurélie Steelandt en déplacement à Gold Coast en Australie pour participer samedi aux Oceania de semi-marathon. Et tous deux ont fort bien représenté les couleurs du Fenua. Damien Troquenet a bouclé son parcours en 1 h 08’ 43’’, soit à 30 secondes du vieux record de Polynésie de Georges Richmond, et Aurélie Steelandt a terminé en 1 h 26’ 59’’, un très bon chrono dans la mesure où elle revient de blessure. Compte tenu du niveau très relevé aux Oceania, ils n’ont pas accédé au podium mais leurs performances sont très encourageantes sur la distance dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027.



Et samedi soir à Punaruu, il était aussi question de records de Polynésie car Benjamin Zorgnotti et Louise Grosgogeat les ont approchés sur le 10 km.

Benjamin Zorgnotti lutte contre le record en solitaire



Le parcours était lancé du stade de la Punaruu sous la pluie, les coureurs devant couvrir quatre tours de la zone industrielle avec passage par le stade à chaque tour dans la fraîcheur – un avantage –, mais aussi dans l’humidité qui n’est pas vraiment un allié pour les coureurs à pied. Benjamin Zorgnotti avait évoqué le record de Polynésie avant le départ de la course et il a démarré sur un rythme élevé dès le coup de starter avec Thomas Lacomare, Mathias Girardet et Felice Covillon dans sa foulée, les habituels animateurs des courses à pied locales. Mathieu Balch était aussi dans le coup. Mais dès la fin du premier tour, Benjamin Zorgnotti avait mis tout le monde à distance et devait désormais se battre seul contre le chronomètre. Les écarts augmentaient entre le leader et ses poursuivants et si Mathias Girardet était un temps deuxième détaché, c’est bien Felice Covillon qui s’est installé durablement à la 2e place au fil des tours.



Benjamin Zorgotti, le tenant du titre, s’est succédé à lui-même en 32’ 30’’ mais n’est pas parvenu à battre le record de Paul Chouteau établi en France au mois de mai. Il s’en explique : “J’avais pour objectif le record de Polynésie, mais c’est dur de courir seul et je n’ai pas su être assez fort sur la fin pour aller chercher ce record alors que j’ai été longtemps dans les temps. Mon coach m’avait laissé carte blanche pour gérer ma course et je me sentais vraiment bien, même si l’humidité m’a plutôt handicapé. Entre le Championnat de Polynésie de triathlon la semaine dernière et celui du 10 km aujourd’hui, j’étais au max de ma forme mais ça n’a pas suffi pour aller cherche le record. Mais mon chrono de 32’ 30’’ est mon record personnel sur la distance et je suis content quand même. Je vais maintenant préparer le test event de triathlon qui aura lieu fin août à Moorea et qui sera qualificatif pour les Jeux du Pacifique 2027. Je partirai ensuite à l’Ironman Maryland programmé le 19 septembre.”

Deuxième chrono local pour Louise Grosgogeat



Felice Covillon a également réalisé une belle performance en prenant la 2e place en 33’ 24’’. Mathias Girardet complète le podium en 34’ 09’’ tout juste devant Mathieu Balch qui termine à deux secondes du podium. Thomas Lacomare a faibli en fin de course pour terminer 7e derrière Killian Barracosa et Tom Portugal.



Pas de suspense non plus en ce qui concerne la victoire chez les féminines. Auteure d’un record de Polynésie le 20 juin sur 5 000 mètres, Louise Grosgogeat faisait figure de grande favorite chez les dames en l’absence d’Aurélie Steelandt, la tenante du titre. Et la sociétaire de Central n’a pas déçu en s’imposant en 37’ 45’’, soit la deuxième performance de l’histoire de la distance au Fenua derrière le record de Polynésie de Salome De Barthez établi en 2025 en 35’ 50’’. Elisabeth Orloff et Sophie Bouchonnet accompagnaient Louise Grosgogeat sur le podium scratch féminin.



Le Championnat de Polynésie du 10 km comptait pour le Challenge Running, un concept mis en place par la FAPF pour dynamiser la saison hors stade. Le Championnat de Polynésie du 5 km avait ouvert le Challenge qui sera complété par les Championnats de Polynésie du semi-marathon et du cross-country.



Patrice Bastian

Résultats

1. Benjamin Zorgnotti (Ace Arue) 32’ 30’’

2. Felice Covillon (Central) 33’ 24’’

3. Mathias Girardet (ATN Run) 34’ 09’’

4. Mathieu Balch (NL) 34’ 11’’

5. Killian Barracosa (Tam Punaruu) 34’ 16’’

6. Tom Portugal (FFA) 34’ 25’’

7. Thomas Lacomare (Central) 34’ 34’’

8. Thomas Slimani (Oire Punaauia) 36’ 19’’

9. Pacome Sergent (Tam Punaruu) 36’ 27’’

10. Marc-Antoine Blondeau (Oire Punaauia) 36’ 55’’

…

15. Louise Grosgogeat (Central) 37’ 45’’ 1re femme

28. Elisabeth Orloff (Central) 40’ 16’’ 2e femme

41. Sophie Bouchonnet (Central) 42’ 01’’ 3e femme







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 5 Juillet 2026 à 14:36 | Lu 365 fois



