Zone piétonne du Taharaa : "Depuis deux ans on assiste à du rafistolage"

MAHINA, le 23 novembre 2018 - Des trous et des planches de contreplaqués sont apparus sur une partie de la zone piétonne dans la montée du Taharaa. "Depuis deux ans on assiste à du rafistolage", a insisté un riverain. La direction de l'Equipement affirme de son côté que la zone a été sécurisée, en attendant l'officialisation du marché nécessaire pour démarrer les travaux de rénovation.



Les éléments, et les nombreux passages de marcheurs, et de joggeurs ont eu raison d'une partie de la zone piétonne de la montée du Taharaa, entre Arue et Mahina. Des trous ont en effet fait leur apparition, et pour les combler des planches de contreplaqués ont été installées, en attendant le début des travaux de rénovation.



Des travaux qui peinent à commencer, selon Marc, habitant de Mahina : "Cet espace est beaucoup utilisé par des personnes qui pratiquent de la marche ou de la course à pied. Les touristes sont également très nombreux à emprunter cette route pour se rendre au col du Taharaa (…) Depuis deux ans on assiste à du rafistolage. Non seulement les lambris fragilisés représentent un risque, mais en plus la solution provisoire de pose de contreplaqués bakélisés rajoute également un danger de glisser par temps sec ou humide."