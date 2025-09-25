

Zone biomarine : transfert des conduites de Phaëton vers Faratea

Tahiti, le 10 octobre 2025 – Par mesure de sécurité, les usagers de la mer sont invités à éviter la zone d’intervention du dimanche 12 au mercredi 15 octobre, sous réserve de conditions météorologiques favorables, en raison de la présence des conduites des émissaires marins, du remorqueur et des navires de support.





Le projet de la zone biomarine Aruhotu s’apprête à passer un nouveau cap. Ce vendredi, la Direction des ressources marines (DRM) a annoncé sur sa page Facebook le lancement imminent des travaux maritimes de remorquage des conduites des émissaires marins assemblées et stationnées dans la baie de Phaëton, à Taravao, vers leur site d’implantation à Faratea.



Le transfert devrait avoir lieu du dimanche 12 au mercredi 15 octobre 2025, mais reste soumis aux conditions météorologiques. “Durant cette période, la présence d’un remorqueur et de navires de support spécialisés est à prévoir dans le secteur. Par mesure de sécurité, il est demandé au public, aux pêcheurs et aux plaisanciers d’éviter les zones d’intervention jusqu’à la fin des opérations”, précise le communiqué, auquel sont jointes deux photos du remorqueur et des quatre conduites d’une longueur de 250 mètres pour le rejet et de 700 mètres pour le captage d'eau de mer qui alimentera les différentes productions aquacoles.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 10 Octobre 2025 à 15:18 | Lu 293 fois



