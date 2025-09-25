

Zelensky accuse Moscou de vouloir "semer le chaos" en frappant des sites énergétiques

Kiev, Ukraine | AFP | jeudi 09/10/2025 - Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "semer le chaos" en Ukraine en multipliant les frappes sur les infrastructures énergétiques et ferroviaires, qui ont entraîné des appels à l'évacuation de familles avec enfants.



A l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé ces dernières semaines des installations électriques, gazières ou ferroviaires dans plusieurs régions de l'Ukraine, faisant craindre une campagne similaire à celle d'hivers précédents, quand des millions de personnes avaient par moments été plongées dans le noir ou privées de chauffage.



"L'objectif de la Russie est de semer le chaos, de faire pression psychologiquement sur les gens en frappant les infrastructures énergétiques et ferroviaires", a dénoncé mercredi M. Zelensky devant un groupe de médias dont l'AFP, ses propos étant sous embargo jusqu'à jeudi.



Preuve des inquiétudes, les maires de deux grandes villes de l'est proches du front ont appelé certains habitants à évacuer face à l'intensification des frappes russes.



A Kramatorsk, dernière grande ville du Donbass sous contrôle de Kiev, située à une vingtaine de km de la ligne de front, le conseil municipal a ordonné une évacuation "immédiate" pour les familles avec enfants dans plusieurs quartiers.



La ville, qui comptait environ 150.000 habitants avant l'invasion russe à grande échelle lancée en février 2022, abritait encore 53.000 personnes en juillet.



A Sloviansk, autre ville du Donbass sous contrôle ukrainien, le maire a conseillé aux plus vulnérables, enfants et personnes âgées, de partir, justifiant son appel par les attaques incessantes sur les systèmes de chauffage.



"Le risque est grand que la saison d'hiver soit extrêmement difficile", a déclaré cet élu, Vadym Lyakh, sur les réseaux sociaux.



Des frappes russes ciblant des quartiers résidentiels de Sloviansk ont fait au moins sept blessés jeudi, et il y a eu un mort et quatre blessés à Kostiantynivka (est), a rapporté le parquet de la région de Donetsk.



Concernant le rail, Oleksandre Pertsovsky, patron des chemins de fer ukrainiens, a accusé la Russie de vouloir couper les liaisons menant aux territoires situés près de la ligne de front, en particulier dans les régions de Soumy et de Tcherniguiv (nord).



Le week-end dernier, des frappes russes avaient touché deux locomotives dans une gare du nord du pays, faisant plusieurs morts, en plus de celles ciblant les infrastructures énergétiques qui ont provoqué des coupures de courants dans plusieurs régions.



Volodymyr Zelensky a fait état d'"une forte pression des attaques russes" sur le secteur gazier ukrainien, qui pourrait forcer Kiev à augmenter les importations.



L'hiver dernier, les bombardements russes avaient déjà réduit de moitié la production nationale de gaz en Ukraine.



- "Résultats positifs" -



Face aux journalistes, M. Zelensky a dit toutefois voir des "résultats positifs" de la campagne ukrainienne de frappes sur les raffineries russes, qui ont provoqué une hausse des prix du carburant en Russie depuis l'été.



La nuit dernière, des installations pétrolières de la région russe de Volgograd ont été frappées par plusieurs drones ukrainiens, a rapporté jeudi le gouverneur Andrey Bocharov.



L'Ukraine a aussi récemment frappé une centrale électrique dans la région russe frontalière de Belgorod, provoquant des coupures de courant.



"En ce qui concerne nos frappes en profondeur en Russie (...), il y a des résultats positifs", s'est félicité M. Zelensky, évoquant des "pénuries de carburant à hauteur de 20% des besoins" en Russie.



Sur le front, le président ukrainien a une nouvelle fois salué la contre-offensive menée par ses forces en riposte à une percée cet été de l'armée russe près de Dobropillia, estimant que cette opération avait fait "échouer la campagne offensive estivale russe".



Selon lui, la situation est la plus "tendue" pour l'armée ukrainienne dans l'est du pays, près des villes de Dobropillia et de Pokrovsk (région de Donetsk), ainsi qu'à proximité de Novopavlivka (Dnipropetrovsk).



"C'est notre défi suivant", a-t-il dit à propos de la région de Dnipropetrovsk où l'armée russe avait pénétré cet été pour la première fois en trois ans et demi d'offensive.



La Russie bombarde massivement l'Ukraine depuis trois ans et demi, tandis que les forces ukrainiennes ripostent par des attaques de missiles et de drones de moindre envergure.



Une délégation ukrainienne conduite par la Première ministre Ioulia Svyrydenko se rendra "en début de semaine prochaine" aux Etats-Unis, a par ailleurs annoncé jeudi M. Zelensky sur X. Il sera question notamment de l'énergie et de la défense anti-aérienne face l'intensification des frappes russes.

