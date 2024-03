Yves Laugrost nommé à la Biosécurité

Tahiti, le 11 mars 2024 - Yves Laugrost prend ses fonctions ce lundi matin à la tête de la Direction de la Biosécurité, assurant ne plus avoir aucune fonction au sein de A Ti'a i Mua "depuis jeudi". Il succède à Ramon Taae dont le départ, fin octobre dernier, avait coïncidé avec des préavis de grève dans de nombreux organismes, dont la Direction de l'agriculture et le service de la Biosécurité.



C'est un arrêté ministériel du 6 mars dernier qui a officialisé la nomination d'Yves Laugrost à la tête de la Direction de la Biosécurité (DBS). Il a pris ses fonctions ce lundi matin dans ce service qui a notamment pour mission de réguler l'introduction et la circulation des organismes et maladies susceptibles d'impacter négativement les productions agricoles locales et la biodiversité, ou encore de contrôler l'usage des pesticides et les conditions de production de denrées alimentaires.



Ce lundi matin, le nouveau directeur de la Biodiversité a donc pris ses marques dans les locaux de Motu Uta de la DBS. "Je rencontre le personnel", nous a simplement confié l'ancien trésorier d'A Ti'a i Mua joint par Tahiti Infos ce lundi matin qui ne préfère pas s'épancher davantage "pour l'instant" sur les missions que lui a confié son ministère de tutelle.



Plus aucune fonction à A Ti'a i Mua



Yves Laugrost nous a en revanche bien précisé qu'il avait déjà commencé à se détacher de A Ti'a i Mua "depuis juillet", et qu'il n'avait "plus du tout de fonction syndicaliste depuis jeudi". Et pour cause, c'est tout bonnement "incompatible" avec le poste de directeur de Biosécurité.



Il aura donc fallu attendre près de cinq mois pour connaître le successeur de Ramon Taae dont les fonctions ont pris fin le 31 octobre dernier. Son départ a été concomitant aux préavis de grève qui avaient secoué le Port autonome, trois sociétés d'aconage, mais aussi la DAG (Direction de l'agriculture) et la DBS (Direction de la Biosécurité) en septembre dernier.



Hasard du calendrier ou y a-t-il un lien de cause à effet ? "Ça a été sa décision. En tant que fonctionnaire d'Eta,t il avait d'autres possibilités", nous a-t-on assuré du côté de la DBS, tandis qu'Yves Laugrost a préféré botter en touche en renvoyant la question au ministère. Professionnel respecté en Polynésie, Ramon Taae est désormais le chef du service de l'alimentation en Guadeloupe.