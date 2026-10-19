

Yoann Lecauchois fait le doublé au Vodafone TMUT

Moorea, le 25 octobre 2026 - Yoann Lecauchois a remporté ce week-end le 105 km du Tahiti Moorea Ultra-Trail pour la deuxième année consécutive en 11 h 45’ 16’’. Il devance Alexis Sevennec, deuxième, ainsi que Louis Calais et Benoît Ribeiro, troisièmes ex æquo. Chez les femmes, Tereza Janikova s’est imposée en 15 h 00’ 36’’ après avoir mené la course de bout en bout, devant Sarah Thiollier et Laura Diliddo. Sur le 55 km, Cédric Wane et Manon Gourvennec l’ont emporté respectivement chez les hommes et chez les femmes.



La deuxième édition du Tahiti Moorea Ultra-Trail (TMUT) a rassemblé ce week-end 1 300 athlètes sur l’île Sœur, dont 250 venus de l’extérieur. Les différentes courses les ont conduits sur les sentiers de montagne et à travers les vallées de Moorea.



Le départ du TMUT 105 Ligue Ultra Finals, l’épreuve reine de cette édition, a été donné vendredi à 23 h 59 à la plage de Temae pour un parcours de 105 km, avec une arrivée au même endroit. Louis Calais et Alexis Sevennec ont démarré très fort en prenant la tête dès les premiers kilomètres. Yoann Lecauchois, vainqueur de l’édition 2025, est resté en retrait avant de revenir progressivement sur le duo de tête à partir du 15e kilomètre. Mais Louis Calais a rencontré un problème à la cheville et a dû laisser partir ses deux concurrents. Après un duel serré avec Alexis Sevennec, Yoann Lecauchois a pris la tête au kilomètre 53,8 pour ne plus la quitter. Il a franchi le premier la ligne d’arrivée à Temae en 11 h 45’ 16’’, décrochant ainsi la victoire pour la deuxième année consécutive. Alexis Sevennec a terminé deuxième en 12 h 06’ 07’’. Louis Calais et Benoît Ribeiro ont partagé la troisième place en franchissant ensemble l’arrivée en 12 h 15’ 07’’. Delbi Villa Gongora, premier représentant du Fenua, s’est classé cinquième.



Il y a en revanche eu moins de suspense chez les femmes puisque Tereza Janikova a largement mené la course du début à la fin pour franchir la ligne d’arrivée avec un chrono de 15 h 00’ 36’’. Loin derrière, Sarah Thiollier termine deuxième en accusant un retard de 3 heures, 1 minute et 4 secondes. Laura Diliddo monte sur la troisième marche du podium en 18 h 36’ 36’’. Catherine Musso et Charlotte Genton prennent respectivement les quatrième et cinquième places.



Cédric Wane domine le 55 km



Sur le 55 km, dont le départ a été donné samedi à 7 heures à la plage de Taahiamanu, Cédric Wane a dominé la course, malgré deux erreurs de parcours. Visiblement frustré à l’arrivée, il décroche tout de même la victoire en 8 h 21’04’’. Le podium est 100 % polynésien puisque Eddy Pang-Fat et Vaihaunui Domingo ont terminé respectivement deuxième en 8 h 32’ 07’’ et troisième en 8 h 34 ’09’’. Chez les femmes, Manon Gourvennec l’emporte en 9 h 30’45’’ après avoir mené la course du début à la fin. Elle devance Camille Lenoir, deuxième en 10 h 20’ 45’’, et Marie Dethoor, troisième en 10 h 24’ 15’’.



Sur le 35 km, Nicola Martin termine premier en 4 h 44’48’’, devant Haunui Amaru, deuxième, et Yoann Hotellier, troisième. Chez les femmes, Aurélie Limage l’emporte en 6 h 35’ 05’’. Les Polynésiennes Chloé Andres et Esther Cunéo décrochent respectivement les deuxième et troisième places. Sur le 20 km, Tereva Tapatoa remporte la course en 2 h 40’37’’. Corentin Sandeau, deuxième, et Axel Prin, troisième, complètent le podium. Chez les femmes, Mylène Gauther termine première en 3 h 03’ 54’’, devant Morgane Delanerie, deuxième, et Lou Seyer, troisième. Sur le 10 km enfin, Arthur Maxant et Chloé Jacob l’ont emporté respectivement chez les hommes et chez les femmes.



Yoann Lecauchois, gagnant du 105 km : “Je n’étais pas du tout serein” “Franchement, je n’étais pas du tout serein. J’avais vraiment des doutes sur ma forme. Comme j’avais gagné l’année dernière, je me suis dit que je pouvais essayer de défendre mon titre. Mais ce n’était pas évident avec les autres gars invités. Au départ, Louis et Alexis sont partis fort sur la route. C’était un peu dur, donc j’ai temporisé derrière et je suis revenu progressivement. À la fin, franchement, je ne m’attendais pas à autant. J’étais flingué. Sur la plage, on finit par bouillir, c’est difficile. Mais je suis très content d’être arrivé. J’ai appris à connaître Alexis cette semaine et je suis super content que nous ayons couru un peu ensemble. C’est un super mec que j’admire depuis des années. Louis Calais, c’est pareil. Il a gagné de grosses courses toute l’année et il est très en forme. Avoir gagné devant eux, c’est génial. J’avais des messages de mes enfants et ça me faisait super plaisir. Plein d’amis m’ont aussi suivi. Chaque fois que je recevais un petit message, j’étais trop content. Ça remonte le moral.”

Alexis Sevennec, deuxième du 105 km : “Ça a été un chemin de croix” “Je m’étais blessé. J’ai eu une invitation et j’ai regardé si c’était jouable. Je savais que je n’allais pas avoir la préparation idéale. Je suis très content du résultat, parce que ça a été très dur. Pour moi, ça a été un chemin de croix. J’étais devant pendant un moment, puis Yoann m’a rattrapé. J’ai serré les dents tant que j’ai pu, mais il était vraiment plus fort que moi. Je n’ai aucun regret. C’est très dur, parce qu’il y a beaucoup de parties roulantes. Il faut quand même pouvoir courir vite. Ensuite, il y a des parties extrêmement techniques. Je pense que nous avons vraiment eu de la chance avec les conditions météo. Avec de la pluie ou de l’humidité, c’est l’enfer. Le fait que le terrain soit sec nous a quand même bien sauvé la vie. C’était une découverte totale. Ça ressemble beaucoup à La Réunion. Quand nous pouvons avoir des points de vue, c’est grandiose. Nous avons eu un super lever de soleil. Mais il faut quand même regarder où l’on met les pieds.”

Tereza Janikova, gagnante du 105 km chez les femmes : “Je me suis vraiment surprise” “Je suis très contente d’avoir terminé. C’était très, très difficile, en particulier les 30 derniers kilomètres. J’ai donné le meilleur de moi-même. Je suis surtout très contente parce que, ces deux derniers mois, j’ai eu des problèmes de santé. Je ne savais donc pas à quoi m’attendre. J’ai passé beaucoup d’examens médicaux. Tout allait bien, mais je n’ai pas pu m’entraîner pleinement. Je me suis vraiment surprise et je suis très contente. J’étais vraiment déterminée à y aller et à courir ma course, sans regarder les autres athlètes. Si ça se passait bien, tant mieux. Sinon, c’était bien aussi. Je suis restée en tête du début jusqu’à la fin. Il y avait de longues portions plates sur lesquelles on pouvait courir facilement. Puis il y avait des passages très étroits et très difficiles. C’était ma deuxième course. Je suis encore toute nouvelle, mais j’ai vraiment aimé. Je recommande à tout le monde de venir, peut-être sur une distance plus courte. Mais je pense qu’il faut essayer ce parcours.”

Cédric Wane, vainqueur du 55 km chez les hommes : “Je me suis perdu deux fois” “J’ai eu beaucoup de difficultés parce que je me suis perdu deux fois sur le parcours. La course ne s’est pas déroulée comme je le voulais. J’ai vraiment perdu la motivation quand je me suis perdu. Je marchais. J’ai eu du mal à repartir, à retrouver la motivation et le moral. Les deux fois, j’ai dû revenir. Je savais que j’avais la condition physique, mais ce n’était pas facile. J’avais des crampes et je me disais que ce n’était pas possible, que je n’allais jamais rattraper mon retard. La course elle-même est très difficile, très exigeante. Si on met de côté les moments où je me suis perdu, je suis content de ma forme. Ce n’est vraiment pas facile de gérer une course comme celle-ci. Il ne faisait pas très chaud, mais il faut gérer l’alimentation, l’hydratation et les apports caloriques. Et je pense l’avoir plutôt bien fait.”

Aurélie Limage, gagnante du 35 km : “Terminer première est la cerise sur le gâteau” “Je suis très contente de ma victoire. Mon objectif était d’arriver au bout sans me faire mal. Le fait de terminer première est la cerise sur le gâteau. Le terrain était très varié, avec beaucoup de racines, de boue et des chemins glissants à certains endroits. Il fallait faire attention où mettre les pieds. Au début, je me suis dit qu’il fallait être dans le peloton de tête pour éviter d’être prise dans les bouchons. J’ai ensuite pris la tête de la course. Mais je voulais avant tout être à l’écoute de mon corps. Mon prochain objectif est de refaire d’autres ultra-trails, surtout pour participer et profiter de la nature. Je suis venue ici pour participer sans être en mode compétition. Je suis quand même contente de ma victoire.”



Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 25 Octobre 2026 à 20:49 | Lu 180 fois



