Winston Cholet l'influenceur qui monte

PAPEETE, le 6 mars 2019 - A 18 ans Winston Cholet a décidé il y a quelques mois de quitter les bancs de l'école pour se consacrer entièrement à sa passion pour la photo et la vidéo. Une passion qu'il partage sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram, où le jeune homme comptabilise plus de 23 000 abonnés. Il souhaite désormais se servir de sa notoriété naissante pour "inspirer les personnes et en particulier les jeunes à se lancer dans leur passion."



Alors que ses camarades passeront l'examen du baccalauréat dans quelques semaines, Winston Cholet, 18 ans, a choisi lui de délaisser les bancs de l'école. "Je ne voyais plus en quoi les cours d'histoire, de mathématiques et d'autres cours encore pouvaient m'aider à réaliser ce que j'avais en tête", sourit l'adolescent.



Car ce dernier a décidé en effet de se consacrer entièrement à sa passion pour la photographie. Une passion qu'il entretient depuis l'âge de 5 ans, mais qui a pris plus d'importance à ses 16 ans. "Les premières photos que je prenais c'étaient des clichés de mes parents ou de ma petite sœur qui rigolait, ou bien les repas de famille", confie Winston. "En fait je ressens une certaine satisfaction quand je prend un appareil photo. Cette satisfaction de pouvoir documenter chaque instant de ta vie avec des photos, et de les ressortir dans dix ans et de voir ce qui a changé."



Sa passion l'amène ensuite à réaliser ses premiers shootings photos. Il se lance même dans les photos de mariage. Puis de shooting en shooting, à force de travail et de persévérance il commence à se faire un nom au fenua. Il partage une grande partie de ses clichés sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram "Bornonplanetmars" qui compte aujourd'hui plus de 23 000 abonnés ! "J'ai des personnes de Tahiti et de même de l'étranger qui m'apportent leur soutien. C'est vraiment génial", se réjoui Winston.