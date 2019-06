Windsurf – Focus sur Mathieu Michaux : Il termine le Défi Wind 187e sur 1200

Parole à Mathieu Michaux :



Peux-tu te présenter ?



« Bonjour, je m’appelle Mathieu Michaux, j’ai 16 ans et je suis un passionné de sports de glisse, et principalement de windsurf. Cela fait maintenant cinq ans que j’habite en Polynésie française avec ma sœur jumelle et mes parents. Mes parents ont décidé de venir s’installer sur l’île de Raiatea afin de changer de vie. Un très bon choix ! »



Une île idéale pour la pratique de ce sport ?



« J’aime beaucoup la simplicité et la gentillesse des gens, je m’y sens très bien ! C’est vraiment une superbe île pour pratiquer les sports de glisse, avec un lagon exceptionnel.

J’ai commencé le windsurf il y a quatre ans et, dès ma première session, j’ai adoré et depuis je ne peux plus m’en passer. Dès que j’en ai l’occasion, et que le vent est présent, je vais sur l’eau pour m’entrainer et surtout pour m’amuser ! »



Quelques mots sur ta dernière compétition internationale ?



« Grâce à l’énorme soutien d’Air Tahiti Nui, j’ai récemment pu participer au Défi Wind Gruissan, qui est à l’heure actuelle le plus gros rassemblement de windsurfeurs au monde !

Nous étions 1200 inscrits, avec 47 nationalités représentées ! Cette édition 2019 a été ponctuée par un jour de vent avec deux manches de longue distance courues, 80 km dans l’après-midi ! C’était ma première participation et c’était super impressionnant ! Au niveau des résultats, je suis très content de moi car je termine à une belle 187ème place (toutes catégories) sur les 1200 concurrents ! »



Quels sont tes projets, tes objectifs ?



« Au niveau des études, je passe le bac l’année prochaine. J’espère encore pouvoir participer à quelques compétitions. Après le bac, j’envisage de passer une licence STAPS afin de devenir professeur de sport. Tout de même, je continuerai à faire des compétitions et à naviguer sur les eaux polynésiennes…Pour l’année prochaine, j’aimerai participer de nouveau au Défi Wind Japan et défendre mon titre en catégorie jeune (-18 ans). J’envisage également de participer de nouveau au Défi Wind Gruissan et me classer dans les 100 premiers. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« J’aimerai remercier ma famille, mes amis et aussi mes principaux sponsors : Air Tahiti Nui et Tahiti Nui Helicopters qui me soutiennent dans chacun de mes projets et sans qui rien ne serait possible. » Propos recueillis par SB