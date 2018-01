Wilson Mahuta, un grand homme de la Culture s'en est allé

PAPEETE, le 4 janvier 2018 - Il était connu en tant que membre du jury du Heiva i Tahiti en 2017. Spécialiste en percussions traditionnelles et accompagnement musical, Wilson Mahuta laisse aujourd'hui un grand vide dans le milieu artistique local. Dans un communiqué, la Maison de la Culture rend hommage à ce grand homme.



" La Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui vient d’apprendre avec tristesse le décès de Wilson Mahuta, membre du jury du Heiva i Tahiti 2017 spécialiste en percussions traditionnelles et accompagnement musical. L’Etablissement a ainsi eu le privilège de travailler avec ce spécialiste de la musique traditionnelle qui a pu, au cours du Heiva i Tahiti et lors des synthèses, accompagner les groupes et notamment les orchestres dans leur travail. Ce passionné de musique fréquente la scène artistique depuis son plus jeune âge et s’est fait reconnaître parmi ses pairs.



Wilson Mahuta était musicien depuis l’âge de 15 ans. Il a pendant plusieurs année fait partie de la troupe Tamarii Fataua dirigée par Moeata Laughlin et grâce à sa passion, a voyagé notamment au Japon, en Europe et aux Etats-Unis. Avec cette même troupe, il participe au Festival des arts du Pacifique en Papouasie Nouvelle-Guinée à l’âge de 17 ans. Des expériences qui ont renforcé sa passion pour la musique et sa culture. Il sera également de 1989 à 1999 membre de l’orchestre du groupe Temaeva puis de Tamarii Mahina et Manuia Tahiti, dirigé par Julien Mai.



En 2010, 2011 et 2012 il monte de nouveau sur To’ata avec le groupe Fare Ihi qui frôle la première place en Hura Ava Tau à chaque fois. Lors de ses nombreuses participations, Wilson apprend à fabriquer ses propres instruments, allégeant ainsi les coûts pour son groupe et ajoutant une nouvelle corde à son arc. Autodidacte et investi dans tout ce qu’il entreprend, il dédie son temps libre à la transmission de ce qu’il sait sur les percussions traditionnelles aux jeunes de son quartier.



La Maison de la Culture adresse ses pensées et son soutien aux proches et à la famille de Wilson Mahuta dans cette épreuve. "





La rédaction de Tahiti Infos adresse ses sincères condoléances aux familles touchées par ce deuil. Nā te Atua Hau 'outou e tauturu mai !