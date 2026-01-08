

Willy Chung Sao se lance à Taiarapu-Est

Tahiti, le 20 janvier 2026 - Natif de Tautira, il a implanté ses entreprises à Taravao. Après trois mandatures au sein du conseil municipal de Taiarapu-Est, Willy Chung Sao se présente pour la première fois comme tête de liste aux prochaines élections. Rodé à la direction et à la gestion, il souhaite “donner un nouvel élan et incarner un changement” en faveur du développement avec Fa’ahotu ia Taiarapu.





Willy Chung Sao a annoncé sa candidature aux élections municipales de Taiarapu-Est fin décembre sur les réseaux sociaux. Il siège au conseil municipal depuis 2008, où il est entré “pour compléter une liste” avant d’assumer rapidement davantage de responsabilités en tant que premier adjoint de Béatrice Lucas de 2009 à 2014. Passé “simple conseiller” sous la première mandature d’Anthony Jamet, il assume depuis 2021 les fonctions de maire délégué de Afaahiti-Taravao après une élection tendue en tant que second de la liste de Béatrice Lucas.



Expérience politique et professionnelle

Cette fonction de maire délégué n’a pas permis à Willy Chung Sao d’aller au bout de ses idées. “Cette mandature a été difficile, car nous ne pouvions pas appliquer nos projets : j’étais issu de la minorité bien que notre liste ait remporté l’élection dans la commune associée de Taravao. Ce n’est pas facile de travailler dans ces conditions, d’autant qu’un maire délégué a très peu de pouvoirs en dehors de l’état civil”, remarque-t-il. Au terme de cette troisième mandature, il a donc décidé de mener sa propre liste, Fa’ahotu ia Taiarapu : “Développons Taiarapu”.



Willy Chung Sao a grandi à Tautira. Il a suivi sa scolarité au Sacré-Cœur de Taravao avant de rejoindre le lycée de Taaone. Marié et père de trois enfants, il dirige depuis une trentaine d’années plusieurs sociétés implantées à Taiarapu-Est dans les domaines du transport, du commerce, du bâtiment et de l’agriculture. Une expérience de gestionnaire que le chef d’entreprise de 58 ans compte mettre à profit “pour donner un nouvel élan et incarner un changement”.



“Développer Taravao et la Presqu’île”

Sa profession de foi sera prochainement présentée dans son intégralité, mais certaines priorités se dessinent déjà pour Afaahiti-Taravao, Faaone, Pueu et Tautira. “Je veux faire en sorte que les communes associées soient autonomes au niveau des engins et du matériel pour répondre rapidement aux besoins de la population. J’aimerais aller plus loin en leur donnant un budget annexe”, explique Willy Chung Sao, évoquant notamment la procédure de défusion engagée à Tautira. En parallèle, le candidat souhaite “développer Taravao et la Presqu’île, qui est appelée à grandir à travers le projet de décentralisation du gouvernement, avec plus de services et potentiellement plus d’habitants. En parallèle, il faut donc développer les routes, les logements et l’hôpital, mais aussi rénover les écoles”. Une démarche qui s’adresse également à la jeunesse : “Si on arrive à développer notre commune, automatiquement, il y aura de la création d’emplois. Soutenir les jeunes, ça passe aussi par la création d’un complexe sportif communal”. En matière de sécurité, Willy Chung Sao est favorable à l’installation de caméras dans le centre-ville de Taravao et souhaite s’investir dans la cause animale “tant d’un point de vue de l’errance que de la maltraitance”. Quant à l’adduction en eau potable, il estime que “ce devrait déjà être fait”. “On a lancé le schéma directeur en 2013, mais il a été mis de côté par l’équipe suivante, puis relancé en 2025. Il faut l’amener jusqu’au bout !”



Son équipe se compose de 33 colistiers et plusieurs suppléants, “des anciens et des nouveaux, des jeunes et des moins jeunes, que des personnes actives de la commune”. La liste Fa’ahotu ia Taiarapu est sans étiquette politique. “J’ai demandé à tous mes colistiers de baisser nos drapeaux. On se présente pour travailler pour la population, quel que soit le gouvernement en place”, souligne Willy Chung Sao. Ils ont choisi pour emblème le ‘uru, fruit de l’arbre à pain “qu’on met sur la table et qui nous nourrit, pour ne pas oublier que Taiarapu est le grenier de Tahiti”. Les rencontres sur le terrain vont s’accélérer d’ici une à deux semaines pour l’équipe, qui tient depuis quelques jours une permanence à Taravao.



Quatre grands axes Des services publics de qualité

Une gouvernance fondée sur l’intégrité, l’égalité et l’efficacité

Des projets concrets pour l’emploi, l’économie locale et le cadre de vie

Une collaboration constructive avec l’État, le Pays, les entreprises et les associations

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 21 Janvier 2026 à 17:14 | Lu 635 fois



