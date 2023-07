Wellington appelle Pékin à réduire les tensions dans le Pacifique

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 16/07/2023 - Le Premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, a exhorté lundi la Chine à réduire les tensions dans le Pacifique, devenu "plus contesté et moins prévisible", et à préserver l'accès aux routes commerciales "vitales".



La Chine étend rapidement sa présence diplomatique, économique et militaire dans le Pacifique, rivalisant souvent d'influence avec les États-Unis et leurs alliés.



La manière dont la Chine exerce son influence dans le monde est un "moteur majeur" de l'escalade de la concurrence stratégique, en particulier dans la région Asie-Pacifique, a déclaré M. Hipkins lors du China Business Summit qui s'est tenu à Auckland.



"Notre région est de plus en plus contestée, de moins en moins prévisible et de moins en moins sûre", a-t-il estimé, s'inquiétant de "la dégradation de l'environnement stratégique et de la montée des tensions dans la région indo-pacifique, en particulier dans des zones telles que la mer de Chine méridionale et le détroit de Taïwan".



Le libre accès aux voies maritimes et aériennes est "vital" pour la Nouvelle-Zélande, a ajouté le Premier ministre.



Près de la moitié des échanges commerciaux de la Nouvelle-Zélande passent par la mer de Chine méridionale, a rappelé M. Hipkins, qui a conduit une délégation commerciale à Pékin le mois dernier où il a rencontré le président Xi Jinping.



"Nous avons des intérêts directs dans ces régions et nous sommes donc conscients de la nécessité de gérer soigneusement les tensions et de les désamorcer dans l'intérêt général du Pacifique", a-t-il poursuivi, "nous attendons de la Chine qu'elle joue son rôle à cet égard".



Ces dernières années, la Chine a intensifié ses pressions militaires et diplomatiques sur Taïwan, revendiquant sa souveraineté sur ce territoire, jurant qu'elle s'en emparerait un jour, par la force si nécessaire.



Pékin maintient également des revendications étendues et contestées en mer de Chine méridionale et cherche à accroître son influence dans le Pacifique Sud, comme aux Îles Salomon, avec lesquelles elle a signé un vaste accord de sécurité, aux contours flous, l'an dernier.



Les alliés occidentaux de Wellington s'inquiètent depuis longtemps de ce qu'ils considèrent comme une dépendance excessive de la Nouvelle-Zélande à l'égard du commerce avec la Chine.



Toutefois, M. Hipkins a déclaré que les exportateurs néo-zélandais bénéficiaient désormais de meilleures conditions commerciales sur d'autres marchés "tout aussi importants" après avoir conclu des accords de libre-échange avec la Grande-Bretagne, l'Union européenne et un important bloc commercial trans-Pacifique.