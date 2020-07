Week-end sportif à Tevaitoa

RAIATEA, le 15 juillet 2020 - Un événement sportif a été organisé samedi place Te Maru Hau à loa mairie de Tevaitoa. Au programme : Courses de porteurs de fruits, beach-volley et pétanque.





Samedi dernier, beaucoup de monde des six quartiers, de Tevaitoa à Fetuna, s'est retrouvé sur la superbe place Te Maru Hau à la mairie de Tevaitoa pour, dès 9 heures, s’affronter à la course de porteurs de fruits.



Pas moins de 36 participants, soit six équipes mixtes de six personnes, trois hommes trois femmes, ont couru pieds nus sur le sable en relais avec la même charge, le but premier étant de se transmettre le bambou avec, soit des régimes de bananes, soit des cocos.



Il fallait aussi pour participer être en tenue locale, paréo et couronne de tête.



Ce type de course suscite toujours l’enthousiasme du public à voir ces jeunes, et ces moins jeunes, se démener pour faire gagner leur quartier.



Cette première partie de la manifestation a ensuite fait place aux sports classiques, avec en simultané de la pétanque et du beach-volley. A Tumaraa forcément tout est dans le « beach », qui a attiré pas moins de 27 équipes chez les hommes et 21 équipes chez les femmes. Les équipes n'ont pas eu trop à se plaindre des fortes rafales de vent engendrées par le Mara'amu.



Pour la pétanque, 45 équipes masculines et féminines se sont départagées par des manches très courtes de 7 points à atteindre contre 13 habituellement dans les compétitions officielles. Si les différences de niveau notables entre certaines équipes n'ont permis à certaines parties de ne durer que quelques minutes, l'ambiance est restée très festive ; l'important était vraiment de participer.



D'autres événements sont programmés dont un qui s'annonce comme une surprise de taille dans les prochains mois. Pour l'instant les organisateurs veulent garder le secret.