Washington veut soutenir le développement des îles du Pacifique

Tahiti, le 28 septembre 2022 – La première journée du sommet entre les pays du Pacifique et les États-Unis s'est déroulée mercredi à Washington. Les chefs d'État et de gouvernement des îles ont rencontré le Secrétaire d’État, la ministre au Commerce et l'envoyé spécial pour le climat de l'administration Biden afin d’évoquer les questions de développement, de relations économiques et de changement climatique. Jeudi, ils rencontrent le président américain pour discuter des relations stratégiques entre les États-Unis et les États du Pacifique.



La rencontre au sommet entre les États-Unis et les chefs d'État et de gouvernement des îles du Pacifique a débuté ce mercredi à Washington. Elle s’est tenue au Département d’État (ministère des Affaires étrangères). Au menu des échanges entre le Forum du Pacifique et l'administration Biden, la lutte contre le changement climatique et la transformation vers l'énergie propre, ainsi que la gestion durable des océans et la lutte contre la pêche illégale.



Édouard Fritch et les dix autres chefs d’État ou de gouvernement présents, ainsi que les ambassadeurs aux États-Unis des autres pays du Pacifique, ont tout d'abord participé à un déjeuner de travail avec le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken, portant sur le développement social et humain. Les échanges ont ensuite porté sur les relations économiques et commerciales américano-Pacifiques sous l’égide de la ministre américaine au Commerce, Gina Raimondo. Selon un communiqué de la présidence de la Polynésie, “les États-Unis ont réaffirmé au plus haut niveau leur volonté forte de soutenir le développement des membres insulaires du Forum des îles du Pacifique. Ils ont présenté plusieurs des initiatives existantes et des mécanismes économiques, financiers à leur disposition.” Les discussions autour du changement climatique ont, quant à elles, été menées par l’envoyé spécial du président Biden pour le climat, John Kerry. Ce dernier a fait “un plaidoyer pour une alliance forte et renouvelée avec les pays du Pacifique afin de faire avancer la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat à la COP27 en soulignant le poids moral des pays océaniens sur le sujet”, indique le communiqué.



De leur côté, les membres du Forum des îles du Pacifique ont souligné “le rôle central” de celui-ci pour les questions internationales, diplomatiques et développementales concernant la région. Ils ont pu exposer la situation régionale et leurs besoins dans des domaines variés tels que l’éducation, le développement durable, les pêches, l’adaptation face aux changements climatiques et l’accès aux financements climatiques, précise la présidence. Ils ont appelé les États-Unis à “assumer le rôle qui leur revient en tant que première puissance mondiale dans le développement durable des peuples de la région”.

“Impérieuse nécessité de protéger” les océans La journée de mercredi s'est achevée avec un dîner au siège des garde-côtes des États-Unis, dédié à la gestion et de l’application du droit dans le domaine maritime et les océans. Édouard Fritch y a prononcé une intervention dédiée à la gestion de l’espace maritime par la Polynésie française. Le président du Pays a rappelé “l’impérieuse nécessité de protéger, de préserver et de gérer les océans pour assurer le développement durable des pays de la région”. Il a également alerté sur le “fléau” de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) “qui met en danger la durabilité de nos pêcheries et de l'économie de notre continent bleu du Pacifique”. Il appelle les États-Unis à renforcer son engagement sur la pêche INN, mais aussi “sur l'augmentation du soutien financier américain aux économies du Pacifique”.



Jeudi, pour la deuxième et dernière journée du sommet, les chefs d'État et de gouvernement des îles du Pacifique déjeunent au Congrès américain en compagnie de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Ils doivent ensuite rencontrer le président américain Joe Biden pour discuter des relations stratégiques entre les États-Unis et les États du Pacifique. Selon un haut-responsable de la Maison Blanche, les États-Unis abordent la relation avec les îles et États du Pacifique “avec un certain degré d'humilité”. Ce dernier a reconnu que les dirigeants de la zone s'interrogeaient sur le niveau d'engagement des États-Unis, et sur leur capacité à le maintenir dans la durée : “Je pense que c'est l'une de ces choses qui ne peuvent pas être réglées par des mots, mais par l'action”, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Washington. Le sommet doit se clôturer sur un dîner présidentiel à la Maison Blanche.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 28 Septembre 2022 à 20:07 | Lu 204 fois