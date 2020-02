Waldeck Defaix en argent aux championnats de France de taekwondo

En finale tout s'est joué dans les dix dernières secondes. Waldeck Defaix mène 12-11 lorsque N'Diaye place un coup pied au niveau de la tête du taekwondoïste tahitien, ce qui lui permet de marquer trois points (12-14). Sauf que l'arbitre avait stoppé le combat au moment du fameux coup de pied. L'entraineur du Tahitien dépose alors une réclamation auprès de la table central qui est validé dans un premier temps, et qui est ensuite annulée suite aux vives contestation du clan N'Diaye.



Finalement ce dernier va bel et bien s'imposer sur le score de 14-12 privant ainsi Waldeck Defaix du titre de champion de France. "Je ne suis pas dégouté, mais en vrai j'ai un petit goût amer qui me reste au travers de la gorge. Mais ma deuxième place je ne l'ai pas volé", a déclaré le combattant tahitien sur les réseaux sociaux.