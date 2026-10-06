

Vrézyo veut raviver la flamme de l’espoir

Tahiti, le 8 octobre 2026 – “Rhapsodie pour une étincelle” est le premier album de Vrézyo. Ingénieur de formation, il encourage le monde à ne pas baisser les bras face aux difficultés de la vie car il y a “toujours de l'espoir”.



“Je rêve d'une vie” est une chanson dédiée “à tous ceux qui refusent de se résigner”. Pour Vrézyo face aux difficultés, deux choix s’offrent à nous : baisser les bras ou continuer à avancer quitte à prendre des risques. “Je préfère tomber de haut plutôt que de me résigner”, dit-il.



Vrézyo, de son nom d’artiste, a appris à jouer du violon pendant dix ans au conservatoire et il s’est également mis au piano mais pendant très peu de temps. “J'ai eu la chance inouïe que mes parents, pas du tout musiciens et pauvres, m'ont poussé à faire de la musique. Je leur en suis éternellement reconnaissant.”



Il ajoute que de nos jours “l'effort et la persévérance” sont devenus “difficiles car maintenant on appuie sur un bouton et tout est fait. C'est l'immédiateté tandis que la musique, ça apprend les efforts, la concentration, à s'amuser avec d'autres, à écouter l'autre”.



Adolescent, il commence à composer mais ses études puis son métier le poussent à mettre ça de côté. “C'est vrai qu'avec les études, le boulot d'ingénieur et les expatriations, j'ai beaucoup voyagé. Du coup, j'ai un peu délaissé la musique.” Mais, avoue-t-il aussi, pendant ces années la musique reste très présente dans un coin de sa tête.



L’album est en préparation depuis cinq ans. C’est en devenant père d’un petit garçon que l’envie d’écrire lui est revenue. Son fils est passionné de super-héros. Il compose pour lui “Héros ordinaires”, une chanson ou plutôt “un clin d'œil tout en humour qui parle de super-héros et qui raconte la vie d'un homme ordinaire qui voudrait être un héros”. Ce titre est la première chanson de l'album “Rhapsodie pour une étincelle” qui compte cinq autres morceaux.

“Pour lui dire que je l'aime” “Héros ordinaires” ne sera pas la seule chanson dédiée à son fils assure l’artiste. Il en écrira une autre bien plus tard intitulée “Tu seras un homme, mon fils”. “Il est devenu adolescent et est très affecté par le divorce entre sa maman et moi. Ça a été pour l'aider, pour lui dire évidemment que je l'aime, pour m'excuser de tout ce par quoi il est passé, car il a subi le contrecoup du divorce. Et pour lui dire que je serai toujours là pour lui.”



Vrézyo le reconnait au fond : ses chansons sont “très autobiographiques. Il y a une chanson, c'est un hymne à la fraternité ‘Viens avec moi’. En fait, je me suis inspiré de ma vie de tous les jours, de ce que je vois, de mon fils, pour écrire mes chansons”.



Quant à l’album, “c'est vraiment le parcours de ma vie vu à travers le prisme de la flamme. C'est pour ça que l'album s'appelle ‘Rhapsodie pour une étincelle’. C'est parce qu'il y a toujours l'idée soit du combat – car on en mène plein dans notre vie –, et en parallèle il y a l'espoir, parce que la vie, malgré toutes les difficultés, elle est belle : il y a toujours l'espoir et beaucoup d'amour aussi. Et la flamme, tu vois, elle est rouge, c'est la couleur de l'amour, la couleur à la fois de la rage, de la colère, et c'est la colère de l'amour qui nous fait avancer, qui nous fait être résilients, nous battre”.

“La musique c'est une bonne psychanalyse” Vrézyo affirme qu’allier le travail, la vie familiale et sa vie d’artiste n’est pas si évident que cela. “En fait, il y a les paroles, la musique et après il faut faire la chanson. Quand tu as une idée d'air et que tu as les paroles, il faut faire chaque instrument un par un et c'est vrai qu'avec le boulot à côté, je ne compose en gros que le week-end. Ça me prend un temps fou pour faire les chansons et les finaliser.”



Et malgré le fait qu’il ne puisse que dégager peu de temps pour travailler sa musique, pas question pour l’artiste d’abandonner : “La vie est de plus en plus compliquée et la musique aide énormément par rapport aux pressions, aux difficultés, à la tristesse ou à la colère. C'est une bonne psychanalyse de faire de la musique, ça aide dans la vie de tous les jours.”



Dans ce nouvel album, l’auteur dédie le titre “Je rêve d'une vie” à tous ceux“ qui refusent de se résigner. Dans la vie, on a tous nos difficultés et on a deux possibilités, soit de baisser les bras et dire tant pis, soit de refuser la tiédeur, quitte à tomber de haut, je tomberai de haut”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 8 Octobre 2026 à 16:27 | Lu 167 fois



