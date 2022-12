Voyage au pays des légendes marquisiennes

TAHITI, le 2 décembre 2022 - Patrick Chastel a écrit un recueil de légendes marquisiennes. Paru chez ‘Api Tahiti, l’ouvrage est illustré par Heretu Tetahiotupa. La volonté de l’auteur est de rendre accessible ces écrits au plus grand nombre. Une dédicace est prévue ce samedi.



Il a passé 15 années aux Marquises. Patrick Chastel qui était enseignant à Hiva Oa veut, aujourd’hui, “i[rendre tout ce qui [lui] a été donné]i” et “ faire en sorte que les légendes soient accessibles au plus grand nombre ”.



Respecter le sens et l’âme des légendes



Pour écrire l’ouvrage intitulé Récits, Légendes et Mythes des îles Marquises qui vient de paraître chez ‘Api Tahiti, Patrick Chastel a puisé dans trois livres de référence. Neuf de ses textes viennent de Mythes marquisiens, Te Hakatu Tumu o te Ati Enana, de Karl von den Steinen, un ouvrage édité en version originale en 1933 et 1935 et en français à la fin des années 1990. Né en 1855 en Allemagne, médecin et psychiatre, Karl Von den Steinen a été envoyé aux Marquises par le musée ethnographique de Berlin en 1897. Il y est resté six mois mais “ a fait un fantastique travail. Il a parcouru les îles et les vallées notant tout ce qu’il entendait et voyait ”.



Patrick Chastel a aussi extrait neuf textes du Marquesan Legends d’Edward Smith Craighill Handy paru en 1930 et réédité en 1971. Cet ouvrage n’a jamais été traduit en français. Edward Smith Craighill Handy, ethnologue, a séjourné aux Marquises de septembre 1920 à juin 1921 en compagnie de sa femme et d’un archéologue.



Le Récits, Légendes et Mythes des îles Marquises de Patrick Chastel reprend également cinq textes issus de Récits marquisiens de Henri Lavondès paru en 1964 puis 1966 et réédité en 2013. Henri Lavondès était professeur au département d’ethnologie de l’université Paris X-Nanterre. Avec son épouse ethnologue, il a effectué de nombreux séjours aux Marquises à partir de 1963. Les travaux du linguiste Samuel Elbert, reconnu pour ses contributions à la connaissance des langues polynésiennes, et Marie-Noëlle et Pierre Ottino-Garanger, qui se sont intéressés à l’organisation sociale et culturelle de l’archipel, ont également comptés parmi les références.



Patrick Chastel a fait une sélection des textes qu’il a jugé les plus intéressants mais “ sans jamais ni broder, ni les réécrire ”. En effet, “je tiens à ce que leur sens et leur âme ne changent pas. Je ne voulais pas que tout cela devienne des contes”, explique-t-il. Pour lui, le conte est “quelque chose qui est entièrement inventé, comme le Petit Chaperon rouge”, tandis que la légende “ contient toujours une part de vrai. Cela peut être un lieu, un personnage, une époque ”. Quant au mythe, c’est est un récit légendaire qui “ se retrouve en différents endroits du monde ”. Patrick Chastel a tenu à rester fidèle à ses sources.



Il dit que son ouvrage est le fruit de quatre années de travail, de lecture, de tri, de sélection mais aussi parfois de traduction à partir de l’anglais ou du marquisien.



26 histoires illustrées



L’ouvrage Récits, Légendes et Mythes des îles Marquises est une compilation de 26 histoires. Pour chacune d’elle, l’auteur prend le soin de détailler le contexte. Il précise la source, le nom de la personne auprès de laquelle le texte a été recueilli, l’île, la vallée, la date.



Par ailleurs, toutes les entrées de cette compilation de récits culturels marquisiens sont illustrées par des dessins originaux de l’artiste marquisien Heretu Tetahiotupa. Un artiste qui “ a abordé ce projet comme je l’espérais : avec toute son âme et son cœur ”, commente Patrick Chastel. “ Il a mis sa créativité au service des textes. ”



De plus, ce recueil contient de nombreuses cartes des îles Marquises, ainsi qu’un glossaire des motifs de tatouages “ car plusieurs légendes tournent autour de cet art ”, précise Patrick Chastel. Un index des mots marquisiens utilisés et une bibliographie complètent le tout.



Pratique



