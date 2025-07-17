

Vols à la cuisine centrale de Mahina

Tahiti, le 8 août 2025 - Dans la nuit de dimanche à lundi, un individu est entré par effraction dans la cuisine centrale de Mahina où il a volé dix cartons d'esquimaux à la fraise et de crème glacée en pot. Si le butin prête à sourire, la commune rappelle que le vol a "encore une fois" été commis au "détriment des enfants".



C'est non sans un certain humour que la commune de Mahina relate, ce vendredi sur sa page Facebook, qu'un vol a été commis dans la nuit du 3 au 4 août à la cuisine centrale de la commune. Le lundi 4 au matin, le magasinier de la cuisine a en effet constaté qu'un individu était entré par effraction et que l'un des contre-plaqués d'une lucarne avait été arraché et le grillage en partie plié.



Délaissant les "conserves de compote et de sauce tomate", le voleur a préféré s'emparer de cinq cartons d'esquimaux à la fraise et de cinq cartons de crème glacée en pot". Un butin qui fait dire à la commune qu'en "plus de devenir obèse et de développer un diabète, le cambrioleur de la cuisine centrale de Mahina a dû se payer une belle crise de foie".



Si l'affaire paraît cocasse, la ville de Mahina rappelle qu'il "s'agit bien d'un vol subit par la commune et encore une fois au détriment des enfants". Elle indique que les gendarmes sont intervenus.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 8 Août 2025 à 10:15 | Lu 540 fois



