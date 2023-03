Volley-ball : le come-back de ​Te Ora Nui à Moorea

Moorea, le 30 mars 2023 - Au terme de la saison de volley-ball de Moorea, les équipes Te Ora Nui, de Teavaro, et Te Hau Nui, d’Afareaitu, remportent respectivement le titre de champion chez les garçons et chez les filles. Les deux formations, invaincues cette saison, se préparent désormais pour le challenge de Polynésie 2023 sur le point de débuter.



Le championnat de volley-ball de Moorea, qui avait débuté au mois de novembre dernier, vient de s’achever. Chez les hommes, c’est Te Ora Nui qui a décroché haut la main le titre de champion en restant invaincu tout au long de la saison. Après avoir brillamment représenté l’île sœur dans le championnat de Tahiti dans les années 2010, le club de Te Ora Nui a été mis en sommeil depuis quelques années avant de reprendre du service pour cette saison 2022-2023. Il est composé en majorité des joueurs issus de Teavaro. Cette première place n’est pas du tout une surprise à en croire les propos de Jean-Samuel Tapea, entraîneur et ancien joueur du club : “On avait l’habitude de visionner et d’analyser les matchs de fédérale A lorsqu’on jouait à Tahiti. On savait donc dès le début de cette saison qu’on allait faire un résultat. Le fait d’avoir utilisé, avec les autres coachs, notre expérience de joueur dans la mise en place des entraînements de cette année explique aussi la rapide progression de nos joueurs ainsi que du jeu de notre équipe”, a-t-il expliqué. “On a plus insisté sur la musculation des jambes, car c’était important que les joueurs aient une bonne détente. On ne s’inquiétait pas trop sur les autres aspects de jeu comme le smash ou la réception.”



Le nouveau champion de Moorea participera au challenge de Polynésie de volley-ball, qui se déroulera dans quelques jours. Le principal objectif sera de gagner de l’expérience face aux formations des autres îles. “Je suis originaire des Raromata’i et je peux vous dire que les équipes de là-bas sont très redoutables. Leur niveau de jeu est même au-dessus de celui des clubs de Moorea. On va justement au challenge pour que nos joueurs apprennent de ces équipes”, avoue Jean-Samuel Tapea.



“La cohésion et l’expérience ont fait la différence”



Chez les filles, c’est encore l’équipe de Te Hau Nui qui gagne le championnat féminin pour la deuxième année consécutive en terminant invaincue comme la saison précédente. Son coach Tapu Taiau se défend toutefois d’avoir eu un parcours facile : “Le championnat a été difficile pour nous, car les autres équipes se sont renforcées cette saison. Tout le monde voulait cette première place. On a quand même été surpris par les équipes qui étaient considérées comme les moins fortes”, explique-t-il humblement. Le fait que les joueuses de Te Hau Nui forment la même équipe depuis plusieurs années est probablement à l’origine du succès de l’équipe. “Je pense que la cohésion et l’expérience de nos filles ont fait la différence. Cela fait quand même 7 ans qu’elles jouent ensemble. Mais on doit aussi dire qu’elles ont des qualités techniques.” Tout comme son homologue chez les hommes, Te Hau Nui se tournent désormais vers le challenge de Polynésie 2023. “On va essayer de monter sur le podium. On s’est classé quatrième l’année dernière. On va se préparer au mieux. On verra après ce qui se passera sur le terrain”, conclut optimiste Tapu Tiaihau.