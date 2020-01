Volcan philippin: le risque diminue, des milliers d'habitants rentrent chez eux

Manille, Philippines | AFP | dimanche 25/01/2020 - Le risque d'une éruption de grande ampleur du volcan philippin Taal semble s'éloigner, ont affirmé dimanche les autorités qui ont partiellement levé l'ordre d'évacuation tout en appelant les habitants à rester prêts à quitter leur domicile à nouveau.



Ce volcan s'était réveillé il y a deux semaines et au moins 135.000 personnes avaient été contraintes de se réfugier dans des centres d'urgence. Depuis, les signes laissant présager une nouvelle éruption, comme des tremblements de terre, se sont atténués.

Dimanche, l'agence de sismologie des Philippines a affirmé que les quantités de cendres rejetées par le volcan et les émissions de gaz étaient en constante diminution ce qui traduit "une baisse" du risque "d'une éruption dangereuse".

Elle a donc abaissé d'un cran son niveau d'alerte. Les autorités locales ont aussitôt levé l'ordre d'évacuation pour presque toutes les villes situées à proximité de ce volcan très touristique.

"Les habitants de toutes les villes, à l'exception d'Agoncillo et de Laurel, ont désormais la possibilité de rentrer chez eux", a déclaré le gouverneur local Hermilando Mandanas lors d'une conférence de presse.

Cependant, le risque d'éruption du volcan demeure "et nous devons être prêts à évacuer en une heure", a-t-il souligné.

Taal, qui se situe à à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Manille, est l'un des volcans les plus actifs des Philippines.

Lorsqu'il s'est réveillé le 12 janvier, il a projeté des cendres à une hauteur de 15 kilomètres tout en crachant des jets de lave qui ont détruit des maisons et causé la mort d'un grand nombre de têtes de bétail.

L'île sur laquelle se situe le volcan fait toujours l'objet d'un ordre d'évacuation et les milliers de personnes qui y vivaient ne sont pas autorisés à regagner leur domicile, a déclaré le gouvernement.

La dernière éruption de Taal remonte à 1977. En 1965, il avait provoqué la mort d'environ 200 personnes.

L'archipel des Philippines est situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision, provoquant séismes et activité volcanique réguliers.