

Voile – Tahiti convaincant aux Championnats d’Océanie

Tahiti, le 31 mai 2026 - Le Yacht Club de Tahiti a organisé les Championnats d’Océanie 2026 d’Optimist, d’ILCA et de Windsurfer du 26 au 29 mai en baie de Matavai. Triplé tahitien avec Tikanui Tchong Wong (Optimist), Jessee Besson (ILCA) et Laurent Grimaud (Windsurfer) qui sont montés sur la plus haute marche du podium océanien dans leur catégorie respective.



La compétition internationale de voile organisée de mardi à vendredi derniers en baie de Matavai, le futur plan d’eau des Jeux du Pacifique 2027, s’est déroulée dans des conditions variables au niveau du vent mais impeccables en ce qui concerne l’organisation. Il est vrai que l’équipe du Yacht Club de Tahiti a désormais l’habitude de gérer ce type d’événement, comme ce fut déjà le cas en 2025 avec les Oceania d’Optimist et d’Ilca.



Les résultats sportifs des Tahitiens ont également été à la hauteur, comme le souligne Jessee Besson, directeur du Yacht Club de Tahiti et vainqueur des Championnats d’Océanie en ILCA : “Au niveau des résultats, ça s’est bien très bien passé et le bilan est globalement concluant pour la voile tahitienne. Ils étaient 24 en Optimist dont neuf représentants des îles Cook et les jeunes tahitiens ont décroché les cinq premières places. Je gagne en ILCA, mais la Samoane Vaimooia Ripley, qui s’entraîne on olympisme depuis quatre ans, a fait deuxième et démontré qu’elle avait un sacré niveau. Belle performance aussi de Akihei qui finit troisième à seulement un point de la Samoane alors qu’elle n’a que 14 ans. En Windsurfer, c’était une reprise après des années de compétition en stand-by localement et Laurent Grimaud, qui a gagné de multiples titres de champion de Polynésie par le passé, a confirmé qu’il restait une référence localement. En ce qui concerne l’organisation, pas de soucis car on a une équipe de bénévoles solide, expérimentée et compétente qui a l’habitude d’intervenir lors des grands événements. Je tiens aussi à remercier les sponsors privés et nos partenaires institutionnels pour leur soutien.”

Les Tahitiens trustent les podiums



Le spectacle a été au rendez-vous lors des deux premiers jours de régate en baie de Matavai avec un vent soutenu et régulier, mais qui a faibli jeudi et a été absent vendredi, ce qui a obligé les organisateurs à annuler les régates du jour, mais les participants ont tout de même disputé entre 10 et 13 manches au total selon les séries. Lors de la remise des prix vendredi soir au Yacht Club de Arue en présence de quelques personnalités, dont la nouvelle ministre des Sports Vanina Pommier, les Tahitiens ont trusté les podiums, mais il est vrai que la participation étrangère n’était pas très étoffée en ILCA avec une seule concurrente extérieure venue de Samoa et que le Windsurfer s’est déroulé entre spécialistes locaux. La série Optimist, qui a mis en scène 24 concurrents, a par contre proposé une vraie dimension internationale avec la présence de neuf représentants des îles Cook. Nette domination tahitienne toutefois avec la victoire de Tikanui Tchong Wong qui a devancé Matys Rispal et Eliott Legendre-Moll en catégorie A, celle réservée aux confirmés, la catégorie B dite intermédiaire proposant également un podium uniquement tahitien avec la victoire de Mataihau Tepa, qui a devancé au classement général Martin Pasquier et Jack Grassier-Vettier (YCT). En ILCA, Jessee Besson a aisément confirmé son statut de favori, mais belle prestation également de la Samoane Vaimooia Ripley qui reviendra en 2027 pour les Jeux du Pacifique avec des ambitions, ce qui sera aussi le cas de Akihei Baniel, 3e des Oceania. En Windsurfer, Laurent Grimaud a survolé les débats en gagnant toutes les manches sauf la toute première mardi. Gilles De Preville et Didier Arnould l’accompagnaient sur le podium.



Le Yacht Club de Tahiti a profité des Championnats d’Océanie pour promouvoir la voile en invitant vingt enfants de Mahina et de Arue, qui se sont initiés à la classe Optimist en disputant quelques régates. Un classement a été établi et son vainqueur portait un nom bien connu dans le milieu puisqu’il s’agissait de Anavai Besson, la fille de Jessee.

La préparation va s’intensifier pour 2027



La préparation des sélections tahitiennes va s’intensifier en vue des Jeux du Pacifique. La composition de l’équipe tahitienne en ILCA est déjà connue, Jessee Besson et Manoarii Plichart, qui navigue actuellement en France du côté de La Rochelle avec l’équipe de France et qui fera figure de grand favori aux Jeux du Pacifique, représenteront Tahiti chez les hommes, Akihei Baniel et Mehiti Bax de Keating, 5e aux Championnats d’Océanie, défendant les couleurs du Fenua chez les féminines.



Un déplacement est prévu au mois de juillet pour la sélection aux Championnats nord-américains d’ILCA. Un autre déplacement est programmé en fin d’année en Australie. Quant à la sélection tahitienne en Hobie Cat 16, l’autre discipline de voile au programme des Jeux du Pacifique, elle n’est pas encore arrêtée d’autant que Billie Besson, qui possède plusieurs titres de champion du monde en dériveur, doit prochainement revenir au Fenua pour s’entraîner avec sa partenaire. Mais les contours de la sélection sont déjà bien avancés, Billy Besson et Teiva Véronique semblant bien placés avec leur partenaire respectif pour naviguer sur le plan d’eau de la baie de Matavai en juillet 2027.



Patrice Bastian





LES PODIUMS



Optimist A

1. Tikanui Tchong Wong (YCT) 11 pts

2. Matys Rispal (YCT) 17 pts

3. Eliott Legendre-Moll (YCT) 21 pts

Optimist B

1. Mataihau Tepa (YCT) 10 pts

2. Martin Pasquier (EVA) 16 pts

3. Jack Grassier-Vettier (YCT) 19 pts

ILCA

1. Jessee Besson (YCT) 13 pts

2. Vaimooia Ripley (Samoa) 26 pts

3. Akihei Baniel (YCT) 27 pts

Windsurfer

1. Laurent Grimaud (YCT) 10 pts

2. Gilles De Preville (CNBP) 19 pts

3. Didier Arnould (EVA) 33 pts









Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 31 Mai 2026 à 18:30 | Lu 177 fois



