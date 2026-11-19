

Voile - Les Black Pearls à l’abordage de la Coupe du monde

Tahiti, le 19 novembre 2026 - L’équipage polynésien des Black Pearls participe à la SSL Gold Cup, l’équivalent de la Coupe du monde en voile, depuis ce jeudi au Brésil. Le capitaine Teva Plichart et ses partenaires ambitionnent de se hisser au moins jusqu’en huitièmes de finale de la compétition comme cela avait été le cas lors de leur première participation.



L’outsider tahitien compte bien à nouveau surprendre le monde de la voile à l’occasion de la deuxième édition de la SSL Gold Cup (19 novembre au 13 décembre). Pas moins de 40 pays sont sur la ligne de départ pour décrocher le titre mondial sur les rives de Rio de Janeiro (Brésil). Parmi eux, on retrouve un équipage du fenua. Celui du Black Pearl.



Les partenaires de Teva Plichart, qui se sont qualifiés haut la main en juin dernier sur le lac de Neuchâtel en Suisse, se rendent en Amérique du sud avec de grandes ambitions : “Notre objectif est d'atteindre les quarts de finale voire plus”, annonce d’emblée le capitaine tahitien.



Un défi de taille pour les marins du fenua car la concurrence sera rude face à nos ‘aito. Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Grande-Bretagne… Les meilleurs matelots du globe seront de la partie sur le site des Jeux olympiques 2016.



Mais ce n’est pas de quoi inquiéter les pirates du Black Pearl. Une équipe de loups de mer qui a déjà prouvé sa valeur en atteignant les 8es de finale lors de la première édition de la compétition en 2023. Teva Plichart sera épaulé de Yann Rigal, Heiniti Maiarii, Manutea Mahai, Teriimana Degage, Moana Hugonot, Maeva Rabbe, Teiki Hacheche, Tom Lamotte et Hervé Cunningham.



Une arrivée sens dessus dessous Avant d’attaquer les hostilités, l’équipage tahitien a dû batailler contre vents et marées. Les péripéties ont débuté dans les airs à la suite de la suspension des vols aux Etats-Unis. Après plus de 24 heures à patienter et une petite balade express à New-York entre Manhattan et la statue de la Liberté, les membres du Black Pearl ont finalement pu embarquer à destination du Brésil.



À leur arrivée, les Tahitiens n’ont pas eu le temps de se reposer ou de profiter d’un grand buffet. “Nous avons une limite de poids de 730 kilos à respecter sur le voilier, or on était à nous neuf aux alentours de 750 kg.” Une mission réussie de justesse lors de la pesée. Les marins ont ensuite eu la possibilité de se familiariser avec le site lors de quelques séances d’entraînement avant de connaître leurs futurs adversaires avant la cérémonie d’ouverture.





Comment se déroule la compétition ? La SLL Gold Cup a débuté dès ce jeudi pour la formation du fenua qui est opposée en 32es de finale à la Corée du Sud, la Lituanie et la Grèce. Les Black Pearls ont terminé à la troisième place de la première épreuve.



Quatre courses sont prévues à chaque tour pour départager les équipes. La moindre erreur peut donc coûter cher sachant que les points sont doublés lors de la dernière manche.



L’équation est simple pour continuer l’aventure il faut terminer dans les deux premiers de son groupe et cela jusqu’en finale. En cas de qualification, Tahiti retrouvera le Chili et l’Afrique du Sud avant de croiser potentiellement l’hôte brésilien en 8es.



Tous les espoirs sont permis dans ces Mondiaux pour nos ‘aito qui comptent s’inspirer de la Hongrie sacrée championne du monde en partant également des 32es de finale lors de la première édition de la SSL Gold Cup. Les huit meilleures nations du monde au classement feront leur entrée en lice seulement à partir des quarts de finale prévus en décembre.







Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 19 Novembre 2026 à 16:20 | Lu 255 fois



