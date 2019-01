Vœux du président aux partenaires sociaux : les avis sont mitigés

Christophe Plee

Président de la CPME



"On demande des modifications sur le contrat de travail"



"On n'est pas complètement rassurés. C'est dommage parce qu'on ne va jamais au fond des choses, c'est trop généraliste. En tout cas pour les organisations patronales, on demande des modifications sur le contrat de travail, par exemple, pour donner plus de flexibilité. Il faut inciter les entreprises à embaucher et pas aller vers le travail clandestin et l'embauche des patentés, c'est mon combat déjà, depuis quelques mois. On n'a pas eu de réponses par rapport à cela. On a eu une annonce de négociation du Smig, là, je ne comprends plus rien, parce que le Smig augmente règlementairement en Polynésie sur des critères objectifs, quand on dépasse les 2 % de croissance. Je n'oublie pas non plus que pendant les dix dernières années, les chefs d'entreprise, qui avaient des difficultés parfois, ont maintenu le 1 % d'ancienneté des salariés depuis 3 ans. Donc, il n'y a pas eu de perte du pouvoir d'achat. Cette année, les entreprises maintiennent ce 1 %, il est obligatoire. L'entreprise peut couler, le 1 % augmentera tous les ans. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, il ne faut pas crier victoire trop vite, la Polynésie est en train de redémarrer. Mais, je souhaite qu'on me donne des outils pour créer plus d'emplois. On veut bien aider le gouvernement à insérer plus de jeunes dans la vie économique avec les entreprises, mais il faut aussi nous aider à ce que la machine ne soit pas trop compliquée. Si c'est trop contraignant, le chef d'entreprise n'embauche pas. Le gouvernement a beaucoup aidé pour qu'on embauche des jeunes. Donc, il faut continuer dans ce sens, et il faut continuer à alléger tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un code trop restrictif qui empêche les jeunes chefs d'entreprise à embaucher, et en tout cas, qui les dissuade d'embaucher."