Vodafone obtient sa licence pour l'internet

PAPEETE, le 19 juillet 2018. Le conseil des ministres a adopté un arrêté conférant la qualité de fournisseur d’accès à internet à la société Pacific Mobile Telecom. L’autorisation est délivrée pour une durée de douze ans.



Suite à la décision du tribunal administratif le mois dernier, le conseil des ministres a adopté ce mercredi un arrêté conférant la qualité de fournisseur d’accès à internet à la société Pacific Mobile Telecom. Cette autorisation est délivrée pour une durée de douze ans. Grâce à cette licence, Pacific Mobile Telecom (Vodafone Polynésie) pourra commercialiser des offres internet fixe. " Nous allons pouvoir proposer des abonnements internet pour la maison, avec accès par la fibre ou l'ADSL. De plus, nous aurons accès à la connexion internationale, ce qui nous permettra d'avoir un service de meilleure qualité, mais surtout encore plus compétitif qu'aujourd'hui", expliquait en juin dans nos colonnes Patrick Moux, vice-président de Pacific Mobile Telecom. "Nous allons pouvoir développer l'internet à la maison avec des box et tout ce qu'il se fait de mieux."



"La délivrance de la licence d’opérateur comme fournisseur d’accès à internet s’accompagne d’un cahier des charges comprenant différentes clauses fixant les droits et obligations du demandeur", indique le compte rendu du conseil des ministres.



La licence de fournisseur d'accès à internet (FAI) permet de régulariser une situation de fait. Vodafone commercialisera des offres internet à domicile directement concurrentes de Viti et de Vini en utilisant son réseau 4,5G. Cette commercialisation se fera dans les prochaines semaines.



Pour rappel, en juin dernier, le tribunal mixte de commerce de Papeete avait enjoint l’opérateur Vodafone à cesser la commercialisation de son offre « Vodasurf Mobile ». L’offre « Vodasurf Mobile » avait été alors considérée comme une offre Internet fixe alors que Vodafone ne disposait pas de licence de fournisseur d’accès à Internet. Cette offre pourra donc être de nouveau commercialisée.



La mise en place de la commercialisation d'internet filaire sera mise en place d'ici quelques mois après des négociations avec l'OPT.