Vodafone inaugure sa nouvelle boutique à Moorea

Cette boutique propose à la clientèle de l’île-sœur les mêmes produits et services que l'on retrouve dans les boutiques Vodafone de Tahiti. On y retrouve notamment les forfaits mobiles Prestige et Smile, les forfaits internet mobile en 3G et 4G, des cartes de recharges ainsi que des accessoires de téléphone. Il est également possible d'y payer ses factures.

Jusqu’à présent, le groupe Vodafone, qui compte près de 72 000 abonnés dans le fenua, travaillait surtout en partenariat avec des revendeurs de Moorea. Cette nouvelle boutique révèle la volonté du groupe d’accentuer sa présence sur l'île.



« On veut augmenter notre taux de pénétration (taille de la clientèle) d’au moins 20% sur Moorea. On a rendu la 3G encore plus rapide sur l’ensemble de l’ile, à part Haapiti. C’est le seul endroit qui nous manque pour installer la 3G. Sinon, notre offre internet est ici plus souvent rapide que celle nos concurrents » explique Patrick Moux, vice-président du groupe Vodafone.