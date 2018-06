Vodafone bientôt fournisseur d'accès à l'internet fixe ?

"la convergence fixe-mobile".

PAPEETE, le 12 juin 2018 -Une nouvelle grande vague de concurrence est en vue sur le marché télécoms polynésien. Ce mardi 12 juin, le tribunal administratif examinait une demande de Pacific Mobile Telecom (Vodafone Polynésie), qui espère obtenir une licence de fournisseur d'accès à internet (FAI), ce qui lui permettrait de commercialiser des offres internet fixe et encore améliorer la qualité de son service d'internet mobile (voir interview).Devant les juges, le rapporteur public a complètement démonté les arguments avancés par le Pays pour justifier le refus d'accorder de cette licence. Dans ses conclusions, il a logiquement demandé à la justice d'obliger le conseil des ministres à accorder sa licence de FAI à Vodafone dans les 30 jours à compter de la publication de la décision du tribunal. Cette décision sera rendue d'ici 2 à 4 semaines.Le même jour, le tribunal administratif publiait sa décision concernant la demande d'un autre opérateur, Viti, qui fait le chemin inverse. Le FAI a obtenu de la justice qu'une licence de téléphonie mobile lui soit octroyée. Une actualité à mettre en relation avec la récente décision de l'Autorité polynésienne de la concurrence, qui met fin à une série d'abus de position dominante de Vini qui limitaient le développement de son concurrent sur le mobile.Ces actions en justice avaient été lancées par les deux opérateurs suite au rejet implicite de leurs demandes de licences supplémentaires déposées en fin d'année dernière. Le pays n'avait tout simplement pas répondu à leurs demandes quatre mois plus tard, signifiant leur rejet implicite.Comme l'expliquait l'avocat de Vodafone lors de l'audience, il devient indispensable pour l'entreprise de devenir à la fois opérateur mobile et fixe. Les nouvelles technologies qui sont déployées en ce moment même, en particulier la 4G, sont en effet adaptées pour les deux usages. Les clients eux-mêmes utilisent indifféremment leurs accès mobile ou fixe pour accéder au réseau, et préfèreraient souvent avoir un même opérateur pour les deux services. Proposer des abonnements combinant l'internet fixe, l'internet mobile et la téléphonie mobile est donc une évolution globale de cette industrie, que l'on appellePour le public, la principale conséquence de ces décisions judiciaires devraient être une augmentation sensible de la concurrence sur le colossal marché des télécoms. Ce secteur représente 28 milliards de francs de chiffre d'affaires par an, dont 25 milliards qui vont encore à l'OPT. Mais avec trois opérateurs en concurrence frontale, cette domination pourrait rapidement s'effriter...