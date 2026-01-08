

Vodafone assoit sa domination sur l'internet mobile en Polynésie française

Tahiti, le 18 janvier 2026 - Le dernier rapport annuel de nPerf révèle la prédominance de Vodafone sur les autres opérateurs mobiles en Polynésie française. Selon le site Megazap, “avec une avance confortable sur l'ensemble des indicateurs de performance, Vodafone s'impose comme le grand gagnant de l'année 2025, devant Vini et Ora”.





Selon le récent baromètre nPerf, qui s'appuie sur des milliers de tests réalisés par les utilisateurs eux-mêmes, le marché de la Polynésie française affiche une belle montée en puissance de l’utilisation des données mobiles au Fenua avec un score moyen de 75 548 nPoints. Une moyenne qui met deux points en avant : la disparité croissante entre les îles de la Société et les îles des archipels éloignés, ainsi que des différences significatives entre les trois acteurs principaux.





Vodafone affirme son leadership Pour la deuxième année consécutive, Vodafone domine largement le classement avec un score global de 93 775 nPoints. Pacific Mobile Telecom, exploitant de la marque Vodafone en Polynésie française, “réalise un ‘grand chelem’ en se classant premier sur tous les indicateurs clés de performance”, explique Megazap. Le débit descendant (téléchargement) est le point fort de l'opérateur, culminant à une moyenne impressionnante de 148,58 Mb/s, une situation idéale pour le streaming et le partage de connexion au sein du foyer. En débit montant (envoi de fichiers), Vodafone est aussi en tête avec 24,14 Mb/s.



Vodafone enregistre aussi la meilleure latence du marché (22,51 ms), un critère essentiel pour les communications en temps réel.



Vini et Ora : une concurrence à distance En deuxième position, Vini totalise 73 025 nPoints. L'opérateur historique progresse de 5,6 % par rapport à l'exercice précédent et maintient des performances solides. “Avec un débit descendant de 87,81 Mb/s et un débit montant de 17,46 Mb/s, Vini offre une expérience de qualité, bien que sensiblement inférieure à celle du leader. L'opérateur se distingue particulièrement par sa stabilité en navigation web (56,82 %)”, poursuit Megazap.



Ora ferme la marche avec 59 845 nPoints avec des points forts spécifiques, comme une latence de 27,26 ms, ce qui le place devant Vini sur ce critère précis.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 18 Janvier 2026 à 17:38 | Lu 288 fois



