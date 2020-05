Vive tension pour l'investiture de Cyril Tetuanui

Si à Tumaraa tout le monde était présent à 8 heures, hier matin, contrairement à d'autres communes, pour le renouvellement du conseil municipal, c'était certainement pour ne pas manquer une élection aussi attendue que contestée. Il faut dire que la liste du maire sortant Cyril Tetuanui ne s'est qualifiée qu'avec une différence de 21 voix sur celle de l'opposition menée par Gérard Goltz. C'est d'ailleurs ce dernier, en tant que doyen, qui a dirigé les débats. Le dépouillement de l'urne a été sans appel en faveur de Cyril Tetuanui qui garde son écharpe pour un quatrième mandat. Seul moment de communion de cette matinée, la photo officielle sur les marches de la mairie, avant que la politique ne reprenne ses droits.

D'un côté, le tavana en place annonçait que l'opposition ne sera pas constructive et qu'elle oeuvrera comme elle l'a toujours fait, c'est-à-dire à mettre des bâtons dans les roues. De l'autre côté, Teddy Tefaatau, ancien maire et opposant notoire déclarait : "Ici à Tumaraa ça ne changera pas. Tant que ce sera Cyril ce sera comme ça, un homme têtu, obtus qui n'écoute que lui. A ce sujet nous allons déposer un recours pour cette élection du conseil que nous jugeons anticonstitutionnelle."Quelle que soit l'issue de ce potentiel recours, les réunions municipales et leurs délibérations promettent de belles joutes.