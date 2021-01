Visite éclair du directeur général délégué de Suez eau France

Quels sont les projets à venir ?

"On accompagne le maire dans son ambition incroyable d'apporter de l'eau potable à l'ensemble de la population (...). On a, avec tāvana, un projet d'analyse par hélicoptère et des technologies complètement innovantes pour analyser géo-physiquement l'île et comprendre où se trouvent les ressources en eau pour voir quelle est la meilleure manière d'approvisionner les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. La détermination, la vision, la volonté politique du tāvana est sans faille et on est ici pour l'accompagner. On est à son service donc ce n'est qu'une question de temps."



Pourquoi faire payer de l'eau non potable et chocolatée ?

"Un service, cela a forcément un coût. Ce qui a été fait est absolument incroyable en termes de potabilisation. Tout n'est pas parfait mais on va évidemment dans la bonne direction et je suis convaincu que dans cette mandature, beaucoup sera encore fait."



Que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que vous êtes ici pour vous faire de l'argent ?

"On est une société de service. On est passionné par nos métiers. On amène de l'expertise. Et là où il y a une volonté politique, là où les tāvana ont envie d'agir, eh bien, on est absolument prêts et toujours ravis d'apporter nos savoir-faire pour essayer d'accompagner le développement du territoire."