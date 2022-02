Visite de l'État et du Pays aux Australes

Tahiti, le 19 février 2022 – Le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, et le président du Pays, Édouard Fritch se sont rendus jeudi à Tubuai, Raivavae, Rurutu et Rimatara afin d'échanger avec les élus et les habitants sur les enjeux notamment liés à l'accès aux services publics. Les autorités ont également réitéré leur soutien dans l'accompagnement et la réalisation des projets communaux auprès des communes les plus isolées.



Dans un communiqué diffusé samedi, l'État et le Pays indiquent qu'une délégation, notamment composée du président Édouard Fricth et du haut-commissaire, Dominique Sorain, s'est rendue jeudi et vendredi aux Australes sur les îles de Tubuai, Raivavae, Rurutu et Rimatara. Ce déplacement a "permis à la délégation d’échanger avec les élus et les habitants sur les enjeux liés notamment à l’accès aux services publics et à l’accompagnement des projets communaux."



Lors de son arrivée à Tubuai jeudi, la délégation a été accueillie par le Tavana Fernand Tahiata et les élus de la commune. Une cérémonie de levée des couleurs et d’un dépôt de gerbe au monument aux morts s’est tenue à la mairie de Mataura avec la participation des élèves de l’île et du contingent du RSMA.



Inaugurations



Les autorités se sont ensuite rendues au collège de Mataura où des travaux de rénovation sont en cours. La précédente phase de travaux avait permis la création d’un bâtiment d’enseignement de 800 m². L’ensemble de cette opération fait l’objet d’un cofinancement de l’État (160,8 millions de Fcfp) et du Pays (77,2 millions de Fcfp).



En milieu de journée, la délégation s’est rendue à Raivavae pour procéder, avec le Tavana Bruno Flores et les élus municipaux, à deuxinaugurations : celle du bâtiment d’enseignement de l’école de Hataitararoa - qui reçoit désormais 92 élèves en maternelle et primaire et 13 élèves en 6ème—et celle de l a nouvelle salle omnisport d’Anatonu qui fait plus de 1300 m² et qui a été construite à la place de l’ancienne salle. Cette nouvelle salle a été cofinancée par le Pays et la commune à hauteur respectivement de 108 millions Fcfp et de 72 millions Fcfp.



Projets d'investissements à Rurutu



Dans leur communiqué, les autorités rappellent que "la commune poursuit le développement des services publics environnementaux, comme en témoigne le projet de rénovation du réseau d’eau cofinancé à parts égales par l’État et le Pays dans le cadre du contrat de développement et de transformation 2021-2023. Le coût de cette opération s’élève à 364,3 millions de Fcfp."



Vendredi, la délégation État-Pays s’est rendue sur l’île de Rurutu où elle a été accueillie par le Tavana Frédéric Riveta et les élus. La journée a été rythmée par la visite de trois projets d'investissements. La première était consacrée à la construction d’une marina dont les travaux sont en cours : située dans l’emprise de l’actuel port, la future marina fait l’objet d’un cofinancement de l’État (375,9 millions de Fcfp) et du Pays (161,1 millions de Fcfp) La seconde visité était dédiée à la rénovation d’un bâtiment comprenant trois salles de classe de l’école primaire de Moerai :ce projet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité des finances locales sur le Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP).

Enfin, les autorités ont constaté le bétonnage et la rénovation de la route de ceinture et de la route traversière dont les travaux sont financés par l’État et le Pays grâce au dispositif de soutien financier du 3IF (3èmeInstrument Financier).



En début d’après-midi, la délégation s’est rendue à Rimatara où le Tavana Artigas Hatitio et les élus ont fait visiter le fare artisanal d’Amaru,qui permet aux habitants de l’île de promouvoir l’artisanat local. Elle s’est ensuite rendue à l’école de Mutuaura pour échanger sur l’avancement des projets de modernisation. Enfin, la délégation est allée au centre des jeunes adolescents (CJA) d’Anapoto pour échanger avec la directrice du centre et son personnel sur le projet de construction d’un internat pour filles.







